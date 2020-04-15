Юрист

Юридические услуги в расторжении брака, взыскании алиментов в максимально возможном размере, взыскании неустойки за просрочку оплаты алиментов, помощи в получении алиментов с "безработных" и "неимущих" неплательщиков (серые зарплаты, неофициальное трудоустройство); - взыскании в судебном порядке и реальном возврате безнадёжных долгов обманутым дольщикам;- взыскании в судебном порядке и реальном возврате денег обманутым потребителям от недобросовестных юридических компаний, продавцов товаров и услуг (как правило, по спорам потребителей удаётся получить сумму в 2-5 раз больше за счет неустойки, морального ущерба, возмещения расходов и т.д.);- помощи тем, кто длительное время не может получить свои деньги с помощью службы судебных приставов (большой опыт получения с должника всей суммы задолженности при просрочке оплаты 5-10 лет).