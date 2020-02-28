Продвижение в социальных сетях

Привет, меня зовут Вика и я работаю со своим парнем – Вовой.

Было время, когда мы полтора года назад начинали карьеру в обычных SMM-агенствах, как SMM-щик и копирайтер.

Нас переполняли энтузиазм и уверенность, что вот сейчас раскачаемся и сделаем крутую карьеру.

Но вместо мы столкнулись с условиями, где рекламная кампания проводится доисторическими методами, а тексты

штампуются по типу «купи, купи, купи». Мы были мягко говоря в шоке.

Работу хотелось делать реально круто. Чтобы деньги человека не пропадали словно в бермудском треугольнике и не

пускались чисто на таргет.

Тогда мы подумали, почему бы не объединиться? SMM-маркетолог+ копирайтер, стратегическое мышление + творческий подход, анализ и автоматизация + завлекающий контент – это сила.

На вольных хлебах, в том числе на сайте, мы только первый месяц и у нас пока нет личного бренда, «истории золушки» и кучи успешный кейсов.

Мы очень парились по этому поводу. У всех офигенное резюме, отзывы, сертификаты и прочие ништяки. А у нас только опыт работы в средненьких компаниях.

Однако сейчас это и есть наше преимущество! Мы пройдем семь кругов ада, но проведем твою рекламную компанию так, что она станет нашей визитной карточкой. От этого зависит наша репутация, так что твой успех - в наших интересах.

Все кричат о таргете и автоматизации. Но без полезного контента и доверия они дадут по большому счету только конверсию, но не продажи.

Успешный бизнес будущего строится на личном бренде и доверии. Люди хотят покупать у тех, кого знают. А не у тех, кто загнал их на сайт с кучей продающих тексов при помощи серии триггерных писем, от которых уже хочется сбежать куда

подальше.

Мы настроим для тебя таргет и автоматизацию. Но акцент сделаем именно на создание личного бренда, объясним как действовать после проведения кампании, и ты будешь делать большие чеки еще долгие годы.

И все это без пустого вливания денег в таргет, раздражающего «впаривания» и устаревших маркетинговых фишек.

После нас тебе не нужно будет снова и снова заказывать услуги по продвижению, результат от которых будет

кратковременный. У тебя будет раскрученная площадка с реально интересным контентом и аудиторией, которая тебе доверяет сама готова отдать тебе деньги.

Что входит в наши услуги?

Продвижение аккаунтов, проектов, онлайн-школ, запусков и бизнеса в социальных сетях Instagram, Вконтакте,

Facebook, YouTube.

Мы действуем в три этапа:

Этап 1 – Маркетинг

- анализ ниши, продукта и его позиционирование

- анализ текущего состояния

- определение целевой аудитории и ее интересов

- анализ конкурентов

Этап 2 – Стратегический

- выбор площадки для кампании

- выбор наиболее подходящих методов продвижения для проекта

- разработка стратегии продвижения

- прописываем показатели эффективности до начала сотрудничества, чтобы сравнить с конечным результатом

Этап 3 – Практический

- составление контент-плана

- сегментация аудитории

- работа с каналами трафика

- автоматизация процессов

- систематическая аналитика

- анализ результатов,корректировка и фиксация результата

В рамках кампании мы…

- создаем и оформляем контент-план

- разрабатываем авторский контент с учетом особенностей продукта и ниши бизнеса

- пишем полезные статьи и посты

- делаем посевную и таргетированную рекламу

- сотрудничаем с блогерами и популярными группами в рамках дополнительного пиара

- проводим конкурсы

- ведем активную коммуникацию с аудиторией, отрабатываем положительную и отрицательную реакцию и корректируем

работу

- отслеживаем запросы и помогаем с ответами на вопросы

- работаем в Аdobe Photoshop,обрабатываем фотографии и монтируем видео

Мы понимаем, что ты не обязан вот так с ходу нам доверять. Оно и логично.

Поэтому мы готовы БЕСПЛАТНО провести весь первый маркетинговый этап, в который входит…

- анализ ниши, продукта и его позиционирование

- анализ текущего состояния

- определение целевой аудитории и ее интересов

- анализ конкурентов

+ сделать сегментацию целевой аудитории

Мы пообщаемся, ты проверишь качество нашей работы и решишь хочешь ли дальше сотрудничать с нами.

Погоди, это еще не все. Когда начинаешь делать подарки,сложно остановиться. Если ты все-таки захочешь с нами работать (о чем не пожалеешь), то мы дадим тебе еще один бонус…-

БЕСПЛАТНО составим историю личного бренда или лонгрид (по твоему выбору)

И да, рекламная кампания заканчивается только тогда, когда будет результат. От ошибок не застрахован никто –в жизни бывает всякое. Поэтому, в случае чего, свои косяки исправим и доработаем бесплатно даже после того, как закончится оплаченный период.

Это и есть наша гарантия.

Ну что? Готовы стать номером один на рынке и увеличить продажи? Тогда оставляй сообщения – мы тебя ждем.