Виктория Савина savinavictoriasavinavictoria
Привет, меня зовут Вика и я работаю со своим парнем – Вовой.
Было время, когда мы полтора года назад начинали карьеру в обычных SMM-агенствах, как SMM-щик и копирайтер.
Нас переполняли энтузиазм и уверенность, что вот сейчас раскачаемся и сделаем крутую карьеру.
Но вместо мы столкнулись с условиями, где рекламная кампания проводится доисторическими методами, а тексты
штампуются по типу «купи, купи, купи». Мы были мягко говоря в шоке.
Работу хотелось делать реально круто. Чтобы деньги человека не пропадали словно в бермудском треугольнике и не
пускались чисто на таргет.
Тогда мы подумали, почему бы не объединиться? SMM-маркетолог+ копирайтер, стратегическое мышление + творческий подход, анализ и автоматизация + завлекающий контент – это сила.
На вольных хлебах, в том числе на сайте, мы только первый месяц и у нас пока нет личного бренда, «истории золушки» и кучи успешный кейсов.
Мы очень парились по этому поводу. У всех офигенное резюме, отзывы, сертификаты и прочие ништяки. А у нас только опыт работы в средненьких компаниях.
Однако сейчас это и есть наше преимущество! Мы пройдем семь кругов ада, но проведем твою рекламную компанию так, что она станет нашей визитной карточкой. От этого зависит наша репутация, так что твой успех - в наших интересах.
Все кричат о таргете и автоматизации. Но без полезного контента и доверия они дадут по большому счету только конверсию, но не продажи.
Успешный бизнес будущего строится на личном бренде и доверии. Люди хотят покупать у тех, кого знают. А не у тех, кто загнал их на сайт с кучей продающих тексов при помощи серии триггерных писем, от которых уже хочется сбежать куда
подальше.
Мы настроим для тебя таргет и автоматизацию. Но акцент сделаем именно на создание личного бренда, объясним как действовать после проведения кампании, и ты будешь делать большие чеки еще долгие годы.
И все это без пустого вливания денег в таргет, раздражающего «впаривания» и устаревших маркетинговых фишек.
После нас тебе не нужно будет снова и снова заказывать услуги по продвижению, результат от которых будет
кратковременный. У тебя будет раскрученная площадка с реально интересным контентом и аудиторией, которая тебе доверяет сама готова отдать тебе деньги.
Что входит в наши услуги?
Продвижение аккаунтов, проектов, онлайн-школ, запусков и бизнеса в социальных сетях Instagram, Вконтакте,
Facebook, YouTube.
Мы действуем в три этапа:
Этап 1 – Маркетинг
- анализ ниши, продукта и его позиционирование
- анализ текущего состояния
- определение целевой аудитории и ее интересов
- анализ конкурентов
Этап 2 – Стратегический
- выбор площадки для кампании
- выбор наиболее подходящих методов продвижения для проекта
- разработка стратегии продвижения
- прописываем показатели эффективности до начала сотрудничества, чтобы сравнить с конечным результатом
Этап 3 – Практический
- составление контент-плана
- сегментация аудитории
- работа с каналами трафика
- автоматизация процессов
- систематическая аналитика
- анализ результатов,корректировка и фиксация результата
В рамках кампании мы…
- создаем и оформляем контент-план
- разрабатываем авторский контент с учетом особенностей продукта и ниши бизнеса
- пишем полезные статьи и посты
- делаем посевную и таргетированную рекламу
- сотрудничаем с блогерами и популярными группами в рамках дополнительного пиара
- проводим конкурсы
- ведем активную коммуникацию с аудиторией, отрабатываем положительную и отрицательную реакцию и корректируем
работу
- отслеживаем запросы и помогаем с ответами на вопросы
- работаем в Аdobe Photoshop,обрабатываем фотографии и монтируем видео
Мы понимаем, что ты не обязан вот так с ходу нам доверять. Оно и логично.
Поэтому мы готовы БЕСПЛАТНО провести весь первый маркетинговый этап, в который входит…
- анализ ниши, продукта и его позиционирование
- анализ текущего состояния
- определение целевой аудитории и ее интересов
- анализ конкурентов
+ сделать сегментацию целевой аудитории
Мы пообщаемся, ты проверишь качество нашей работы и решишь хочешь ли дальше сотрудничать с нами.
Погоди, это еще не все. Когда начинаешь делать подарки,сложно остановиться. Если ты все-таки захочешь с нами работать (о чем не пожалеешь), то мы дадим тебе еще один бонус…-
БЕСПЛАТНО составим историю личного бренда или лонгрид (по твоему выбору)
И да, рекламная кампания заканчивается только тогда, когда будет результат. От ошибок не застрахован никто –в жизни бывает всякое. Поэтому, в случае чего, свои косяки исправим и доработаем бесплатно даже после того, как закончится оплаченный период.
Это и есть наша гарантия.
Ну что? Готовы стать номером один на рынке и увеличить продажи? Тогда оставляй сообщения – мы тебя ждем.
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