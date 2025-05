Переводчик. Экономист.

Образование: 2023 - год окончания

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва

Международный институт экономики и финансов.Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета, Банковское дело и финансы

Опыт работы:

Август 2020 — по настоящее время

ООО «Единый санитарно-экологический комплекс»

Менеджер по международным перевозкам

• Контроль соблюдения норм СанПин при транспортировке и хранении товаров.

• Перевод проектов Лукойла на английский язык.

• Анализирование финансовых данных и преобразование их в таблицы Excel.

• Ответы на звонки клиентов.

Август 2020 — август 20201

SIS International Research

Персональный ассистент

-предоставление проектов в устной форме на английском языке на различные исследовательские темы

Апрель 2019 — январь 2020

Репетитор по английскому языку

-подготовка детей к сдаче ЕГЭ/ОГЭ по английскому языку

Январь 2020- по настоящее время

Куратор в онлайн-школе по английскому языку

Сдан экзамен IELTS на 7.5, обучение в университете проходит полностью на английском языке

Прохождение курсов на Coursera:

1.Introduction to social marketing (Facebook) 2020

2.Work Smarter, Not Harder: Time Management for Personal & Professional Productivity (University of California, Irvine) 2019

Языки : Английский язык- С1

Французский язык- Б1