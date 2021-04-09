Образование: 2023 - год окончания
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва
Международный институт экономики и финансов.Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета, Банковское дело и финансы
Опыт работы:
Август 2020 — по настоящее время
ООО «Единый санитарно-экологический комплекс»
Менеджер по международным перевозкам
• Контроль соблюдения норм СанПин при транспортировке и хранении товаров.
• Перевод проектов Лукойла на английский язык.
• Анализирование финансовых данных и преобразование их в таблицы Excel.
• Ответы на звонки клиентов.
Август 2020 — август 20201
SIS International Research
Персональный ассистент
-предоставление проектов в устной форме на английском языке на различные исследовательские темы
Апрель 2019 — январь 2020
Репетитор по английскому языку
-подготовка детей к сдаче ЕГЭ/ОГЭ по английскому языку
Январь 2020- по настоящее время
Куратор в онлайн-школе по английскому языку
Сдан экзамен IELTS на 7.5, обучение в университете проходит полностью на английском языке
Прохождение курсов на Coursera:
1.Introduction to social marketing (Facebook) 2020
2.Work Smarter, Not Harder: Time Management for Personal & Professional Productivity (University of California, Irvine) 2019
Языки : Английский язык- С1
Французский язык- Б1