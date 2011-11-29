Команда дизайн-бюро "Vis-a-vis"

Мы не просто компания профессионалов, любящая свое дело — мы Команда!

Идеология нашей работы — найти оптимальное решение для Вашего бизнеса.

Наше основное отличие от конкурентов - это комплексность! Мы делаем не просто дизайн или веб сайт, с которыми Вы не знаете что делать дальше - мы комплексно решаем задачу. Мы создаем бренд с нуля. Знаем как и что с ним делать дальше. Знаем зачем нужен фирменный стиль. Знаем как рассказать потребителю о Вас. Знаем как сделать посещаемый сайт, как его рекламировать и продвигать. Свое цифровое полиграфическое оборудование и огромный опыт позволяют выполнять заказы с высокой скоростью и качеством. Обратившись к нам, Вам будет удобно и легко работать. Мы возьмем на себя все заботы связанные с брендом, графическим дизайном, web сайтом, оперативной цифровой полиграфией и рекламой.

Мы ценим своих клиентов, многие из которых стали нашими добрыми друзьями. Гибкая ценовая политика позволит найти оптимальное решение для Вашей задачи. Примеры наших работ Вы можете посмотреть в портфолио:

http://vis-design.com/works/sites.vis