Маркетолог, Копирайтер, SEO-оптимизатор

Копирайтинг: Опыт написания копирайта для постов в социальных сетях, кампаний электронной почты и контента веб-сайта. Способность создавать убедительные и эффективные сообщения, обращенные к целевой аудитории.

Управление рекламными кампаниями: Навыки планирования, проведения и анализа рекламных кампаний на различных платформах. Умение проводить исследования аудитории, разрабатывать сообщения и оптимизировать кампании для достижения максимальной рентабельности инвестиций.

Визуальный дизайн: Умение создавать привлекательные графики, анимации и видеоролики, соответствующие эстетике и посылам бренда. Опыт использования таких инструментов дизайна, как Canva, Adobe Photoshop и Figma.

Аналитика: Имеет опыт измерения эффективности цифровых маркетинговых усилий с помощью таких инструментов, как Google Analytics, SEMrush, Serpstat и Hotjar. Умеет анализировать посещаемость сайта, вовлеченность в социальных сетях и другие ключевые показатели эффективности для оптимизации будущих кампаний.

SEO: Знания в области оптимизации контента для поисковых систем с помощью исследования ключевых слов, оптимизации страниц и стратегий построения ссылок. Знаком с инструментами SEO, такими как Google Search Console.