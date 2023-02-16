Высшее и послевузовское образование:

1. В 2002 г. закончила Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

2. В 2011 г. – закончила Российскую государственную академию интеллектуальной собственности (г. Москва) по специальности «Защита интеллектуальной собственности, патентоведение», с отличием без отрыва от производства.

3. В 2016 г. – закончила обучение в аспирантуре Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) по научной спецальности: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции…), в том числе за период обучения были сданы кандидатские минимумы по следующим предметам: 08.00.05 экономика управление народным хозяйством; английский язык (экономические науки), история и философия науки (экономические науки). Подготовлена диссертационная работа по теме «Развитие методологии и методов оценки

эффективности инновационных проектов»

4. Дополнительное обучение:

2003 г. Курсы повышения квалификации «Обеспечение качества в испытательных аналитических и микробиологических лабораториях», г. Санкт-Петербург.

2011г. Курсы повышения квалификации: «Правовая защита в РФ объектов, охраняемых авторским правом», г. Санкт-Петербург.

2011г. Участие в семинаре «Система управления корпоративными знаниями Госкорпорации «Росатом» (секция «Управление результатами интеллектуальной деятельности»), г. Саров.

2012 г. Курсы повышения квалификации: Правовая охрана и коммерциализация прав на результаты интеллектуальной деятельности», г. Москва.

Опыт работы:

С 2002 г. по настоящее время работаю одном из ведущих научных центров России.

Выполняемые обязанности:

Участвовала в разработке, изготовлении, метрологическом обеспечении, отвечала за проведение периодических, государственных и приемо-сдаточных испытаниях В числе прочих авторов подготавливала материалы по докладам (тезисы, презентации, тексты, проведение доклада) на различных мероприятиях, соответствующих тематике и деятельности института.

Готовлю материалы по направлению деятельности Патентного бюро в том числе:

- оказываю информационную поддержку специалистам института при проведении поиска и отбора необходимых патентных и информационных материалов в базах данных Патентных ведомств в сети Интернет по тематическим исследованиям;

- консультирую специалистов по вопросам оформления заявок на ОИС и совместно с авторами корректирую подготовленные ими материалы заявок в соответствии с действующими нормативными актами;

- оформляю заявочные материалы на регистрируемые РИД и СИ в ФИПС;

- подготавливаю данные по ежегодной статистической отчетности по формам 4-нт и 1-технология;

- веду делопроизводство дел по ОИС.

Дополнительная информация:

Обладаю высокими лидерскими и организационными качествами. В качестве евент-менеджера организовала большое количество мероприятий для детей, включая 3 недельный естественно-научный интенсив на базе одной из частных конюшен г. Соснового Бора, в котором приняло участие свыше 100 детей возраста от 6 до 14 лет. Большое кол-во развлекательных, обучающих и спортивных мероприятий для детей.

Умею мотивировать и увлекать за собой взрослых и детей.

Имею опыт работы в преподавательской деятельности, как в профессиональной сфере (обучение персонала Заказчика) так и в любительской сфере (инструктор верховой езды).