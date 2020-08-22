от идеи- до воплощения

Приветствую вас на своей странице. Меня зовут Седова Марина.

Занимаюсь разработкой сайтов на конструкторах: WordPress Elementor, Tilda, Wix, InSales, Nethouse, Megagroup.

Занимаюсь UI/UX проектированием сайтов, разработкой прототипов, проектирую качественную архитектуру сайта, для дальнейшего успешного продвижения проекта.

Работаю как с разовыми задачами по проекту, так и беру на поддержку сайты и проекты на постоянной основе.

Задачи, которые решаю в рамках контент маркетинга:

- Составление ТЗ на написание текстов. Самостоятельное написание текстов, вычитка, редактура. При необходимости собираю семантическое ядро для статьи, прописываю meta- теги

- Подбор качественных фото материалов с открытой лицензией

- Ручное размещение контента. Работаю с основными cms (Bitrix, WordPress, OpenCart, Magento и пр., и самописными cms). Верстать контент предпочитаю html кодом

- Наполнение интернет магазинов: составление seo описаний для категорий, разделов, карточек товаров. Обработка фотографий для каталога

Провожу работы по seo оптимизации сайтов.

Задачи по SEO:

- Проведение аудита вашего сайта и составление ТЗ на исправление ошибок в работе

- Сбор и ручная кластеризация СЯ

- Написание meta-тегов

- Перелинковка

- Анализ посадочных страниц

- Отчеты по Яндекс Метрика и Google Analytics

- Работы в Яндекс Вебмастере

В рамках менеджера проектов:

Составление, согласование ТЗ

- Подбор надежных, ответственных исполнителей для реализации проекта

- Полный контроль над проектом, согласование сроков, постановка задач исполнителям, контроль сроков, тестирование

- Проектирование структуры сайта

- Разработка прототипов

- Подбор цветовой схемы

- Создание landing page

- Хорошо знаю принципы юзабилити, UX/UI дизайн

Работаю с корпоративными сайтами, интернет магазинами, информационными порталами, личными блогами.

Уважаемые заказчики!

Работу на новыми проектами начинаю в будние дни с 8 до 19 по МСК.

Начало работы по проекту в выходные, возможно при отдельном согласовании.

В другое время и в выходные возможно обсуждение заказа и связь по текущим проектам.

К работе подхожу ответственно, соблюдаю сроки выполнения. Люблю свою работу и считаю, что нет, не возможных задач, просто еще не найдено решение и что дедлайн это еще не конец света.

Поддерживаю мнение Яндекса, что сайты делаются для людей и что удобный и хорошо спроектированный интерфейс и качественный контент — залог удачного проекта!