Приветствую вас на своей странице. Меня зовут Седова Марина.
Занимаюсь разработкой сайтов на конструкторах: WordPress Elementor, Tilda, Wix, InSales, Nethouse, Megagroup.
Занимаюсь UI/UX проектированием сайтов, разработкой прототипов, проектирую качественную архитектуру сайта, для дальнейшего успешного продвижения проекта.
Работаю как с разовыми задачами по проекту, так и беру на поддержку сайты и проекты на постоянной основе.
Задачи, которые решаю в рамках контент маркетинга:
- Составление ТЗ на написание текстов. Самостоятельное написание текстов, вычитка, редактура. При необходимости собираю семантическое ядро для статьи, прописываю meta- теги
- Подбор качественных фото материалов с открытой лицензией
- Ручное размещение контента. Работаю с основными cms (Bitrix, WordPress, OpenCart, Magento и пр., и самописными cms). Верстать контент предпочитаю html кодом
- Наполнение интернет магазинов: составление seo описаний для категорий, разделов, карточек товаров. Обработка фотографий для каталога
Провожу работы по seo оптимизации сайтов.
Задачи по SEO:
- Проведение аудита вашего сайта и составление ТЗ на исправление ошибок в работе
- Сбор и ручная кластеризация СЯ
- Написание meta-тегов
- Перелинковка
- Анализ посадочных страниц
- Отчеты по Яндекс Метрика и Google Analytics
- Работы в Яндекс Вебмастере
В рамках менеджера проектов:
Составление, согласование ТЗ
- Подбор надежных, ответственных исполнителей для реализации проекта
- Полный контроль над проектом, согласование сроков, постановка задач исполнителям, контроль сроков, тестирование
- Проектирование структуры сайта
- Разработка прототипов
- Подбор цветовой схемы
- Создание landing page
- Хорошо знаю принципы юзабилити, UX/UI дизайн
Работаю с корпоративными сайтами, интернет магазинами, информационными порталами, личными блогами.
Уважаемые заказчики!
Работу на новыми проектами начинаю в будние дни с 8 до 19 по МСК.
Начало работы по проекту в выходные, возможно при отдельном согласовании.
В другое время и в выходные возможно обсуждение заказа и связь по текущим проектам.
К работе подхожу ответственно, соблюдаю сроки выполнения. Люблю свою работу и считаю, что нет, не возможных задач, просто еще не найдено решение и что дедлайн это еще не конец света.
Поддерживаю мнение Яндекса, что сайты делаются для людей и что удобный и хорошо спроектированный интерфейс и качественный контент — залог удачного проекта!