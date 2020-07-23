Создание лендингов, интернет - магазинов, сайтов "под ключ"

Здравствуйте, меня зовут Анастасия

МОИ КОНТАКТЫ:

Почта: [email protected]

Тел/ WhatsApp: +79605014365

Телеграмм: savvichevaan

Мой реальный опыт в создании, продвижении сайтов - год ( создание сайтов интернет - магазинам, личным брендам, различным курсам и т.д.)

Почему Вам выгодно обратиться именно ко мне:

1.Перед выполнением заказа я внимательно отсматриваю сайты конкурентов - очень важно выявить сильные и слабые стороны, чтобы ваш стал, определённо, лучшим.

2.Чтобы вашим клиентам было просто и легко работать с сайтом, на стадии проектирования я продумываю его удобство.

3.Нахожу индивидуальный подход к каждому заказчику. Посетителям будет приятно находиться на сайте, если у него приятный дизайн. По вашим пожеланиям я сделаю максимально красивый сайт.

4.Мой стиль в создании системы управления удобен.

Итог - у Вас сайт с понятным интерфейсом. Программист вам будет не нужен - сайт удобен в управлении. Самое главное - сайт будет привлекательным для клиентов, его будет легко найти в поисковой системе. Это сразу поднимет ваши продажи.

Я пунктуальный специалист, всегда соблюдаю ваши требования, поддерживаю обратную связь.

Условия сотрудничества:

-предоплата 50% ( Visa)