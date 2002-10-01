ITHelpDesk

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Проживание Москва

Дата рождения: 27.07.1979

Переезд Переезд невозможен

Образование

основное

2001 — Институт Бухгалтерского Учета и Аудита, Банковское дело / Финансы и Кредит, Экономист

Повышение квалификации/курсы

2008 — #2273 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment, Microsoft Gold Certified Partner - Softline, Microsoft Certificate of Achievement

2008 — #2273 Управление и поддержка среды Microsoft Windows Server 2003, УЦ Softline, сертификат

2007 — IBM Lotus Domino R6 System Administration, InterTrust - Education & Testing , Moscow, Certificate of Achivevement

2006 — Активные продажи, Консалтинговый центр "Развитие", сертификат

2006 — Кассир-операционист, НОУ "АРТ", свидетельство

2005 — Тактика и стратегия эффективных продаж и проактивного сохранения клиентов, ОАО Вымпелком - Билайн университет, сертификат

2004 — Навыки эффективного обслуживания клиентов уровень 2, ОАО Вымпелком - Билайн университет, сертификат

1997 — Офис Менеджер, ЦПП Плюс, диплом

Профессиональный опыт

01.2009 - продолжаю работать , ОАО ВымпелКом

Старший специалист по поддержке ППО/Отдел администрирования бизнес приложений

администрирование биллинговой системы , поддержка и сопровождение.

10.2008 - 01.2009 , ЗАО Бэлл Интегратор

Инженер Тех. Дирекции

поддержка биллинговой системы в ОАО Вымпелком, аутсорсер.

12.2007 - 10.2008 , ОАО ВымпелКом

Старший специалист по поддержке пользователей/Отдел поддержки пользователей и управления инцидентами

консультирование пользователей , помощь в решении возникших IT проблем , помощь в настройке IT оборудования , разбор притензии

05.2007 - 12.2007 , ОАО ВымпелКом

Специалист по поддержке пользователей/Отдел поддержки пользователей и управления инцидентами

консультирование пользователей , помощь в решении возникших IT проблем , помощь в настройке IT оборудования , разбор притензии

10.2006 - 05.2007 , ОАО ВымпелКом

Старший специалист группы обслуживания открытого офиса

консультирование клиентов , помощь в решении возникших проблем , помощь в настройке оборудования , разбор притензии, помощь новым сотрудникам, отслеживание в офисе печатной рекламной продукции и заказ.

05.2005 - 10.2006 , ОАО ВымпелКом

Специалист группы обслуживания открытого офиса

консультирование клиентов , помощь в решении возникших проблем , помощь в настройке оборудования , разбор притензии.

10.2002 - 05.2005 , ОАО ВымпелКом

Специалист группы обслуживания закрытого офиса

консультирование клиентов по телефону

Дополнительная информация

Гражданство:

Россия

Разрешение на работу в странах:

Россия

Языки

Русский: Родной язык

английский: базовые знания

Ключевые навыки

знание компьютера , быстрая обучаемость , коммуникабельность и рунктуальность