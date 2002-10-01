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Проживание Москва
Дата рождения: 27.07.1979
Переезд Переезд невозможен
Образование
основное
2001 — Институт Бухгалтерского Учета и Аудита, Банковское дело / Финансы и Кредит, Экономист
Повышение квалификации/курсы
2008 — #2273 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment, Microsoft Gold Certified Partner - Softline, Microsoft Certificate of Achievement
2008 — #2273 Управление и поддержка среды Microsoft Windows Server 2003, УЦ Softline, сертификат
2007 — IBM Lotus Domino R6 System Administration, InterTrust - Education & Testing , Moscow, Certificate of Achivevement
2006 — Активные продажи, Консалтинговый центр "Развитие", сертификат
2006 — Кассир-операционист, НОУ "АРТ", свидетельство
2005 — Тактика и стратегия эффективных продаж и проактивного сохранения клиентов, ОАО Вымпелком - Билайн университет, сертификат
2004 — Навыки эффективного обслуживания клиентов уровень 2, ОАО Вымпелком - Билайн университет, сертификат
1997 — Офис Менеджер, ЦПП Плюс, диплом
Профессиональный опыт
01.2009 - продолжаю работать , ОАО ВымпелКом
Старший специалист по поддержке ППО/Отдел администрирования бизнес приложений
администрирование биллинговой системы , поддержка и сопровождение.
10.2008 - 01.2009 , ЗАО Бэлл Интегратор
Инженер Тех. Дирекции
поддержка биллинговой системы в ОАО Вымпелком, аутсорсер.
12.2007 - 10.2008 , ОАО ВымпелКом
Старший специалист по поддержке пользователей/Отдел поддержки пользователей и управления инцидентами
консультирование пользователей , помощь в решении возникших IT проблем , помощь в настройке IT оборудования , разбор притензии
05.2007 - 12.2007 , ОАО ВымпелКом
Специалист по поддержке пользователей/Отдел поддержки пользователей и управления инцидентами
консультирование пользователей , помощь в решении возникших IT проблем , помощь в настройке IT оборудования , разбор притензии
10.2006 - 05.2007 , ОАО ВымпелКом
Старший специалист группы обслуживания открытого офиса
консультирование клиентов , помощь в решении возникших проблем , помощь в настройке оборудования , разбор притензии, помощь новым сотрудникам, отслеживание в офисе печатной рекламной продукции и заказ.
05.2005 - 10.2006 , ОАО ВымпелКом
Специалист группы обслуживания открытого офиса
консультирование клиентов , помощь в решении возникших проблем , помощь в настройке оборудования , разбор притензии.
10.2002 - 05.2005 , ОАО ВымпелКом
Специалист группы обслуживания закрытого офиса
консультирование клиентов по телефону
Дополнительная информация
Гражданство:
Россия
Разрешение на работу в странах:
Россия
Языки
Русский: Родной язык
английский: базовые знания
Ключевые навыки
знание компьютера , быстрая обучаемость , коммуникабельность и рунктуальность