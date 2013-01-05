Основная позиция: Oracle PL/SQL Developer,Oracle Datebase Administrator
Администрирование высоконагруженных БД Oracle
Разработка и сопровождение кода любой сложности на PL/SQL
Тюнинг БД Oracle, Oracle OAS
Опыт программирования на Java, C#
Администрирование ОС семейства Unix, Windows
Windows, Unix shell
Знание Perl,MySQL
Опыт работы с 2009 года в отделе сопровождения биллинговой системы (7 инстансов Oracle 10G) крупного телекоммуникационного оператора:
- Проектирование архитектуры
- Работа с большими объемами данных
- Внедрение новых услуг (сервисов оператора, так и сторонних поставщиков)
- Поддержка и оптимизация БД
Действие аккаунта приостановлено!