Основная позиция: Oracle PL/SQL Developer,Oracle Datebase Administrator

Администрирование высоконагруженных БД Oracle

Разработка и сопровождение кода любой сложности на PL/SQL

Тюнинг БД Oracle, Oracle OAS

Опыт программирования на Java, C#

Администрирование ОС семейства Unix, Windows

Windows, Unix shell

Знание Perl,MySQL

Опыт работы с 2009 года в отделе сопровождения биллинговой системы (7 инстансов Oracle 10G) крупного телекоммуникационного оператора:

- Проектирование архитектуры

- Работа с большими объемами данных

- Внедрение новых услуг (сервисов оператора, так и сторонних поставщиков)

- Поддержка и оптимизация БД