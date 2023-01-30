Графический дизайнер. Сделаю продающий, стильный и качественный дизайн для вас

• Дизайн полиграфической продукции с подготовкой к печати;

• Дизайн карточек для маркетплейсов

• Оформление групп в социальных сетях;



- Большой опыт - работаю в Adobe Photoshop и Adobe illustrator с 2014 года, постоянно учусь новому и слежу за актуальными тенденциями в дизайне!



- Перед заказом прошу внимательно ознакомиться с моими предложениями и их описанием! Если вы не можете найти в моих объявлениях того, что вам нужно - пишите, обсудим!



Буду рад сотрудничеству!