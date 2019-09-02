Производство видео это спорт. По крайней мере для меня это так.
Каждый новый проект заставляет повышать свой уровень, так же как в спорте. Это видно по моим работам.
Очень внимательно отношусь к каждому заказу. Готов обсудить детали заказа в скайпе или иной голосовой программе, если это необходимо. Если что-то не понятно, не молчу и не жду небесной маны, уточняю сразу, в процессе работы. Если допустил ошибку, исправляю сразу же, бесплатно.
Каждое видео, как предмет искусства, поэтому делаю все очень качественно и самое главное в срок.
Работаю в Final Cut Pro X, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Illustrator, Adobe Audition, Cinema 4D, VideoScribe.
Есть опыт работы с крупными проектами.
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