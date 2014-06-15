1. Галыга Сергей Николаевич.
2. Родился 7 октября 1988 г.
3. Высшее образование по специальности "фармацевт-технолог".
4. В 2012-ом году в социальной сети "вконтакте" создал тематическое сообщество для музыкантов и поэтов - "Территория Муз". В 2014-ом году количество участников сообщества приблизилось к отметке - 30 000 человек. https://vk.com/territoria_myz
5. Пишу стихи, тексты для песен, авторскую книгу. Печатался в областных газетах (преимущественно, статьи о местных достопримечательностях). Работал ведущим на интернет-радио.
6. Предлагаю услуги администрирования сообществ в социальной сети "вконтакте", копирайтера, рерайтера. Также беру заказы по написанию тематических текстов, обзоров и отзывов.
7. Мои координаты:
электронная почта - [email protected]
страничка вконтакте - https://vk.com/id53308865