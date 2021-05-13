saymon_work

Могу много, беру мало! Креативный и ответственный молодой человек с удовольствием выполнит заказ любой сложности за достойную оплату :)

﻿﻿Беру заказы следующих категорий:

Нейминг и Слоганы

Копирайтинг

Продающие тексты

Рерайтинг

Стихи, Песни и Проза

Сценарии

﻿О себе:

Что я умею? Я умею продавать и делаю это с помощью высокого уровня креативности, определенных знаний и опыта.

Где я их приобрёл? После окончания обучения в университете я попал в успешную компанию, которая специализируется на помощи в продаже, покупке, создании и развитии малого и среднего бизнеса. Там я получил возможность взглянуть на бизнес во многих сферах изнутри и разобраться в том насколько важна визуальная оболочка ("продающая" концепция, название, обёртка и т. д.), для успеха товара, услуги или компании в целом.

Почему я здесь? Мне катастрофически не хватает денег с работы в традиционном найме, но есть достаточное количество свободного времени, а главное желания для дополнительного заработка на том, что у меня очень здорово выходит.

﻿Контакты:

E-mail: [email protected]

Whatsapp: +79133992760