saymon_work

Беру заказы следующих категорий:
- Нейминг и Слоганы
- Копирайтинг
- Продающие тексты
- Рерайтинг
- Стихи, Песни и Проза
- Сценарии
О себе:
Что я умею? Я умею продавать и делаю это с помощью высокого уровня креативности, определенных знаний и опыта.
Где я их приобрёл? После окончания обучения в университете я попал в успешную компанию, которая специализируется на помощи в продаже, покупке, создании и развитии малого и среднего бизнеса. Там я получил возможность взглянуть на бизнес во многих сферах изнутри и разобраться в том насколько важна визуальная оболочка ("продающая" концепция, название, обёртка и т. д.), для успеха товара, услуги или компании в целом.
Почему я здесь? Мне катастрофически не хватает денег с работы в традиционном найме, но есть достаточное количество свободного времени, а главное желания для дополнительного заработка на том, что у меня очень здорово выходит.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Whatsapp: +79133992760