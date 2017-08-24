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Иван
sayonaraboy
sayonaraboy
27 лет
Россия
/
Ипатово
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
Готов взяться даже за самые сложные проекты!
В основном дизайн, реклама, работа с текстами
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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В этом нудном молчании
129 просмотров
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $10
от 4 часов
нет рейтинга
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