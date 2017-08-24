sayonaraboy

Иван sayonaraboy

 
27 летРоссия/Ипатово
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Готов взяться даже за самые сложные проекты!

В основном дизайн, реклама, работа с текстами

Портфолио
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $10от 4 часов
нет рейтинга