переводчик японский английский
студентка 4 курса СПБГУКИ по двум специальностям: 1) прикладная информатика в социальных коммуникациях 2) переводчик в сфере профессиональных коммуникаций.
языки: японский, английский
стажировка в Японии (Iwate University, 2011-2012)
подработка репетитором японского
подработка на стендах и выставках
опыт устного и письменного перевода
работа в отделе покраски Nissan, технический последовательный перевод (японский)
перевод субтитров к фильмам и сериалам (с анг на рус), около 2 лет
Действие аккаунта приостановлено!