переводчик японский английский

студентка 4 курса СПБГУКИ по двум специальностям: 1) прикладная информатика в социальных коммуникациях 2) переводчик в сфере профессиональных коммуникаций.

языки: японский, английский

стажировка в Японии (Iwate University, 2011-2012)

подработка репетитором японского

подработка на стендах и выставках

опыт устного и письменного перевода

работа в отделе покраски Nissan, технический последовательный перевод (японский)

перевод субтитров к фильмам и сериалам (с анг на рус), около 2 лет