sazhin_elisey

Python-developer

GitHub репозитории с моим кодом: https://github.com/guter-junge/Netology

Принимаю заказы в качестве Python-разработчика. Рассматриваю как индивидуальные заказы, так и стажировки и работу по найму.

Стек: Python, Git и GitHub, SQL (PostgreSQL), базы данных для разработчиков, API сторонних сервисов, Unit-тестирование, telegram-боты. Билингв, в совершенстве владею английским языком.

Люблю оптимизировать и автоматизировать процессы для своего и общего удобства, слежу за сроками выполнения задач, всегда даю актуальную обратную связь. Умею работать как в одиночку, так и в команде. Поддерживаю код после выполнения задачи, по договоренности.

GitHub repositories with my code: https://github.com/guter-junge/Netology

Accepting offers as a Python-developer. Reviewing individual offers, as well as internships and full-time opportunities.

Stack: Python, Git and GitHub, SQL (PostgreSQL), databases for developers, API of third-party services, Unit-testing, telegram-bots. Bilingual, fluent in Russian and English.

I like optimizing and automatizing processes for own and others' convenience, follow deadlines and provide feedback in a timely manner. Capable of working on my own and with a team. Post-completion code support is discussed.