приветствую, нужно сделать рерайт сайта на польском языке Примерно 20 страниц по 3-4 000 символов. Расценки для польского даже близко не представляю
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Приветствую, ищу рерайтера для наполнения сайта качественными статьями не очень дорого, обязателен опыт в медицинской тематике. Оформил заказ немного неправильно изначально. Прошу , кто отвечает, формализуйте ответы немного. 1. Врач-не врач. 2. Есть опыт написания в медицине-нет 3. Цена 4. Ссылка ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Приветствую. Требуется человек или команда для разработки веб сервисов- преимущественно парсинг систем статистики и выдачи поисковых систем. Крайне желателен опыт в данной сфере, работы многоЮ она довольно интересная и творческая. На постоянную основу(оклад). 2 часа ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, нужна разработка серверного линкатора - аналог sape.ru для личного пользований На сайты будет устанавливаться код линкатора, с кэшированием ссылок. Необходимо 1. Подключение сайта 2. Индексация страниц сайта с определением уровня вложенности страниц, возможноть переиндексации 3. Проверка проиндексированности страниц в ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $200
Написать техническое задание для создания 10 досок объявлений аналог metaltradeinfo.ru по отраслям. Придумать 10 актуальных отраслей- к примеру, лес,промышленное оборудование и тд для каждой отрасли обосновать разделы и подраздлелы на доске объявление- не менее 20 разделов и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Здравствуйте, нужна база строительных организаций России по моим критериям (подробнее в личке) - нужно порядка 50-100к фирм. Возможен парсинг по моим критериям + нужен импорт в PhpMyDirectory. Так же нужна база по продаже недвижимости москвы и подмосковья ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Здравствуйте. нужен аналог скрипта доски объявлений рalki.ru (вводите вручную в браузере пожалуйста- русские буквы). И установка 8-10 досок по различным тематикам. Что требуется 1. Редактирование разделов доски, шаблона вывода. 2. Возможность регистрации фирмы, добавления объявлений 3. Грамотный вывод объявлений, ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужна разработка регионального туристического портала. Пример www.tyr74.ru Что необходимо-дизайн, вёрстка, установка на кмс, есть платная лицензия хост кмс, либо на любую другую, включая самописные. Структуру можно взять с подобных порталов Крайне необходима возможно добавлять туры самими турфирмами, в ...Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Тематика детская математика, есть домен, внесённый в яндекс каталог. требудется разработка сайта "с нуля". разработка и согласование необходимых разделов, обязательная возможность для пользователей добавлять контент и задачки, ну и вообще полная свобода для вашего творчества- нужен ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт15 лет назад