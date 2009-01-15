Написать техническое задание для создания 10 досок объявлений аналог metaltradeinfo.ru по отраслям. Придумать 10 актуальных отраслей- к примеру, лес,промышленное оборудование и тд для каждой отрасли обосновать разделы и подраздлелы на доске объявление- не менее 20 разделов и ...