Оценка бизнеса и т.д. Анализ (ИНЭК-Аналитик), расчеты (ПИК СтОФ), обзоры..

Самостоятельное ведение проектов по оценке имущества и/или бизнеса крупных заказчиков:

Центральное управление материальных ресурсов и внешнеэкономических связей Министерства обороны Российской Федерации;

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации";

ОАО "Машиностроительный завод - ЗИО Подольск";

ОАО "Энергомашкорпорация";

и др.

Совместное со специалистами ГУП «НИИ Статистики Росстата» участие в разработке методики практического применения коэффициентов изменения стоимости основных фондов (Программно-информационный комплекс ПИК "СтОФ"), практическая реализация результатов (многие оценочные и консалтинговые фирмы пользуются ПИК "СтОФ").

Разработка и обоснование инвестиционных проектов для инвестиционных компаний, участие в их реализации.