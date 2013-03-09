Самостоятельное ведение проектов по оценке имущества и/или бизнеса крупных заказчиков:
Центральное управление материальных ресурсов и внешнеэкономических связей Министерства обороны Российской Федерации;
Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации";
ОАО "Машиностроительный завод - ЗИО Подольск";
ОАО "Энергомашкорпорация";
и др.
Совместное со специалистами ГУП «НИИ Статистики Росстата» участие в разработке методики практического применения коэффициентов изменения стоимости основных фондов (Программно-информационный комплекс ПИК "СтОФ"), практическая реализация результатов (многие оценочные и консалтинговые фирмы пользуются ПИК "СтОФ").
Разработка и обоснование инвестиционных проектов для инвестиционных компаний, участие в их реализации.