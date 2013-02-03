PHP-разработчик

Контакты:

email: [email protected]

skype: sergiy.bagnak

ICQ: 324012055

Опыт работы:

1996-2000 ВАТ "Ровно-Азот" – инженер-программист (разработка программ учета драгметаллов, ж/д вагонов на Borland Pascal и Delphi)

2000-2009 Специалист по информационной безопасности + системный администратор в двух банках. Программирование для себя, для души (Delphi, Free Pascal, C++ - разработка игр).

2009-2011 Web-программист в http://www.ignite360.com/ – участие в разработке крупной CRM (PHP 5.2, PostgreSQL 8.3, Kohana 2.3, JavaScript — JQuery, AJAX, JSON, html2pdf, SVN, Trac)

Реализовал: выгрузка данных в CSV, учет оплат (взносы, счета, оплату взносами счетов, откат, редактирование), отображение данных в виде разнообразных форм.

Участвовал в разработке с нуля: оплаты с помощью платежных систем.

Исправление, усовершенствование существующего функционала.

2011 (7 мес) Web-программист в ФГУП "Государственный специализированный проектный институт радио и телевидения" (http://gspirtv.ru/)

Разработка внутренней системы управления созданием веб-приложений:

- PHP 5.2

- MySQL 5.1

- Javascript (jQuery, AJAX, JSON)

- Subversion

2011 (2 мес) bartermill (http://bartermill.com) Участие в разработке портала. Никаких подробностей - подписал соглашение о неразглашении информации.

2011 - 2012 (6 мес) Web-программист в 123fvd.com (http://123fvd.com)

Развитие серверной части основного сайта, а также админки.:

- PHP 5.3

- MySQL 5.5

- Memcache

- Sphinx (не полнотекствой поиск)

- Redmine

- SVN

2012-2013 (11 мес) Web-программист в http://www.ignite360.com/ – участие в разработке крупной CRM (PHP 5.2, PostgreSQL 8.3, Kohana 2.3, JavaScript — JQuery, AJAX, JSON, html2pdf, SVN, Trac, pgFourine)

Реализовал: выгрузка данных в CSV, учет оплат (взносы, счета, оплату взносами счетов, откат, редактирование), отображение данных в виде разнообразных форм.

Оптимизировал работу с БД.

Участвовал в разработке с нуля: оплаты с помощью платежных систем.

Исправление, усовершенствование существующего функционала.

Образование:

Специальность - физика-информатика. Красный диплом. Физико-технологический факультет, РГГУ, Ровно, Украина 09.1995 – 06.2000.

Дополнительные сведения:

- иностранный язык английский (чтение технической литературы, общение в чате);

- на домашнем рабочем компьютере испольую ОС Linux с 2008 года;

- в наличии постоянный интернет канал в 30 Мб/с.

P.S. И да – хочу работать долго и плодотворно.