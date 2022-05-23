sbazarov-dev

Веб - разработчик

The Great Urgut media

Это опытная команда профессиональных программистов и дизайнеров, которые любят интернет, знают как заставить его работать на Ваш бизнес. Мы оказываем услуги по разработке вебсайтов и их дальнейшей поддержке. За нашими плечами огромный опыт в разработке и продвижению сайтов.

Мы делаем классные сайты и помогаем нашим клиентам максимально эффективнее их продвинуть. Свяжитесь с нами любы удобным вам способом и возможно мы сделаем классный проект вместе!

@SBAZAROV FRONT-END WEB-DEVELOPER

烙😎‍

Доброго времени суток, меня зовут Shukhrat Bazarov. Я занимаюсь веб-разработкой, делаю классные, адаптивные, динамичные, кросс браузерные сайты. В КАЧЕСТВЕ БОНУСА ОТ МЕНЯ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ.!

ОБО МНЕ磊賂雷✔😎

Я занимаюсь веб-разработкой уже 2019г и уже полностью освоил fron-end, и хочу дальше развивать в этом направлении.

МОИ НАВЫКИ:

*Кросс браузерная, валидная, семантичная, адаптивная верстка

*Уверенные знания JAVASCRIPT(ES6) и PHP

*Уверенные знания HTML/CSS

*Все необходимые знания для веб-разработчиков навыки работы с PHOTOSHOP

*БЭМ, Bootstrap, jquery, less,Sass,Scss, Wordpress

*Учу REACT