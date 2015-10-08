Картинка #1: знак бесконечности + сердце. Картинка #2: знак бесконечности + надпись "family". Результат: В картинку #1 нужно добавить слово "family" как в картинке #2 с похожим шрифтом. Результат в векторе. Оплата на карту ПриватБанка.
- $5Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать модуль для добавления неограниченного количества атрибутов для сущностей (Eav модель). [b]Механика модуля:[/b] 1. Создание/обновление аттрибута: - Название аттрибута - Вид аттрибута (текст, строка, число) - Тип аттрибута (чекбокс, radiobutton, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно редактировать фотографии одежды в количестве 128 шт (пример фото прилагаю). Вариант 1. Необходимо фон, на котором находится объект сделать белым (как на фото с манекеном). Вариант 2. Поставить объект на другой фон (как на картинке ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть стандартное горизонтальное меню на сайте (http://tvoya-polka.com ). Три уровня вложенности. Разметка стандартная.( http://pastebin.com/cAz3eqjr ). При наведении на первый уровень показывать только второй уровень. Во втором уровне много категорий, они не должны вылезать за пределы экрана. Второй ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Разметка которую выдает сервер: [url=https://jsfiddle.net/epg317m0/3/]https://jsfiddle.net/epg317m0/3/[/url] . 'custom_menu_id' и 'custom_class' - можно задавать. Вставлять дополнительные классы и id внутрь - не получится. Пример результата: [url=http://prntscr.com/a3qdyo]http://prntscr.com/a3qdyo[/url] ( [url=https://www.etsy.com/]https://www.etsy.com/[/url] ) На сайте уже есть bootstrap, jquery, font-awesome Интересует не мобильная версия. Оплата на карту украинского банка ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать 1 статический баннер на сайт, в jpg. Размер 1140px-390px Тематика - зимняя коллекция женской обуви. Есть фотографии 4-х моделей обуви, которые нужно вырезать с белого фона и поставить на симпатичный зимний фон (на ваш выбор). Сверху написать ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ищу к сотрудничеству человека, который подготовит описание товаров интернет магазина (женская обувь). Объем одного описания – 500 знаков без пробелов. Общий объем - 100 описаний, 10 в неделю. Уникальность не менее 95%. Проверка на text.ru. Оплата на карту ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть компонент конкретной задачи (tasks.task.detail). Есть компонент Бизнес-процессов (bizproc.task) . Нужно в шаблоне задачи вывести бизнес-процессы для этой задачи.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
В приложении таблица с примером, что имеем на входе и что должны получить в результате. У таблицы постоянная структура. Первая строка характеристики товара(обувь). Следующие две строчки: размеры в наличии и под ними их количество. Размер этой таблицы ...Базы данных1 исполнительЗавершен9 лет назад
Перенос интернет магазина на vps хостинг. Сайт сделан на Magento. VPS хостинг от ukraine.com.ua Сайт рабочий, поэтому сам процесс переноса, после подготовки, нужно сделать оперативно. Оплата за работу только на карту украинского банка. От вас жду бюджет.Системное администрирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
!Оплата только на карту Приват Банка! Нужно сделать 4 статических баннера на сайт, в jpg. Размер 960 х 330 px Вес адекватный этому размеру, чтоб не сильно тяжелый был. Тематика - весенняя коллекция женской обуви. Нужно вырезать с белого фона ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо 25 статей на тему женских стрижек. Темы дам. 6$ за статью. (150$ за весь объем) Объем от 2-х до 2.5 тыс зн., от 95% уникальность По срокам: 1 статья в 2 дня или быстрее, если есть ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо 3 статьи - описание категорий в интернет магазине (мужская обувь, бижутерия, женские сумки). Объем 2-2.5 тыс знаков без пробелов. Уникальность не менее 95%, заспамленность до 50%. Проверка на text.ru. Оплата на карту ПриватБанка.Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад