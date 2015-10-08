sbmd

Максим sbmd

 
38 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Собрать картинку из 2 картинок. Результат в векторе.

    $5

    Картинка #1: знак бесконечности + сердце. Картинка #2: знак бесконечности + надпись "family". Результат: В картинку #1 нужно добавить слово "family" как в картинке #2 с похожим шрифтом. Результат в векторе. Оплата на карту ПриватБанка.

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать EAV модуль для Yii2 advanced

    Необходимо создать модуль для добавления неограниченного количества атрибутов для сущностей (Eav модель). [b]Механика модуля:[/b] 1. Создание/обновление аттрибута: ﻿- Название аттрибута ﻿- Вид аттрибута (текст, строка, число) ﻿- Тип аттрибута (чекбокс, radiobutton, ...

    Yii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редактировать фотографии товаров

    Нужно редактировать фотографии одежды в количестве 128 шт (пример фото прилагаю). Вариант 1. Необходимо фон, на котором находится объект сделать белым (как на фото с манекеном).  Вариант 2. Поставить объект на другой фон (как на картинке ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивное меню на сайт

    Есть стандартное горизонтальное меню на сайте (http://tvoya-polka.com ). Три уровня вложенности. Разметка стандартная.( http://pastebin.com/cAz3eqjr ). При наведении на первый уровень показывать только второй уровень. Во втором уровне много категорий, они не должны вылезать за пределы экрана. Второй ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать CSS + JavaScript главного меню как в примере.

    Разметка которую выдает сервер: [url=https://jsfiddle.net/epg317m0/3/]https://jsfiddle.net/epg317m0/3/[/url]  . 'custom_menu_id' и 'custom_class' - можно задавать.  Вставлять дополнительные классы и id внутрь - не получится. Пример результата: [url=http://prntscr.com/a3qdyo]http://prntscr.com/a3qdyo[/url]  ( [url=https://www.etsy.com/]https://www.etsy.com/[/url] ) На сайте уже есть bootstrap, jquery, font-awesome Интересует не мобильная версия. Оплата на карту украинского банка ...

    JavascriptCSSBootstrapjQuery
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер на сайт

    Нужно сделать 1 статический баннер на сайт, в jpg. Размер 1140px-390px Тематика - зимняя коллекция женской обуви. Есть фотографии 4-х моделей обуви, которые нужно вырезать с белого фона и поставить на симпатичный зимний фон (на ваш выбор). Сверху написать ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • 100 описаний женской обуви на сайт

    Ищу к сотрудничеству человека, который подготовит описание товаров интернет магазина (женская обувь). Объем одного описания – 500 знаков без пробелов. Общий объем - 100 описаний, 10 в неделю. Уникальность не менее 95%. Проверка на text.ru.  Оплата на карту ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен макрос, Excell, VBA

    В приложении таблица с примером, что имеем на входе и что должны получить в результате. У таблицы постоянная структура. Первая строка характеристики товара(обувь). Следующие две строчки: размеры в наличии и под ними их количество. Размер этой таблицы ...

    VBA
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перенос сайта на Magento с одного хостинга на VPS

    Перенос интернет магазина на vps хостинг. Сайт сделан на Magento. VPS хостинг от ukraine.com.ua Сайт рабочий, поэтому сам процесс переноса, после подготовки, нужно сделать оперативно. Оплата за работу только на карту украинского банка. От вас жду бюджет.

    Magento
    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать 4 статических баннера

    !Оплата только на карту Приват Банка! Нужно сделать 4 статических баннера на сайт, в jpg. Размер 960 х 330 px Вес адекватный этому размеру, чтоб не сильно тяжелый был. Тематика - весенняя коллекция женской обуви. Нужно вырезать с белого фона ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 25 статей. Тема: женские стрижки.

    Необходимо 25 статей на тему женских стрижек. Темы дам. 6$ за статью. (150$ за весь объем) Объем от 2-х до 2.5 тыс зн., от 95% уникальность По срокам: 1 статья в 2 дня или быстрее, если есть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 3 SEO статьи

    Необходимо 3 статьи - описание категорий в интернет магазине (мужская обувь, бижутерия, женские сумки). Объем 2-2.5 тыс знаков без пробелов. Уникальность не менее 95%, заспамленность до 50%. Проверка на text.ru. Оплата на карту ПриватБанка.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
5IMBA
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Редактировать фотографии товаров
Максим четко обрисовал задачу и поэтому трудностей с выполнением задания не было. Оплата своевременная. Остались приятные впечатления от сотрудничества. Рекомендую Максима!
Хороший исполнитель. Все сделал качественно и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Баннер на сайт
Все отлично. Сотрудничеством доволен. Рекомендую Максима, как ответственного заказчика.
Виталий справился с работой очень оперативно и качественно. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
SeoClerk
Антон 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
100 описаний женской обуви на сайт
Только положительные впечатления от сотрудничества! ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата моментальная. Спасибо!
Выполнением заказа Антоном - доволен. Работа выполнена в срок и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
BuzinMaksim
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужен макрос, Excell, VBA
Доволен сотрудничеством, точное ТЗ, своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Работа выполнена оперативно, без ошибок и качественно. В будущем буду еще обращаться. Всем рекомендую.
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sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
$16
10 баллов
9 лет назад
Сделать 4 статических баннера
Понравилось сотрудничать с Максимом. Рекомендую.
Виталий оперативно и качественно справился с задачей. Всем рекомендую!
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