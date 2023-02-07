Вёрстка сайта. Адаптивный, чистый и валидный код. HTML5, CSS3, SCSS, BEM, JavaScript, Flexbox, Grid, Gulp
Верстаю лендинги и многостраничные сайты
Привет! 👋
Меня зовут Александра, я html-верстальщик.
Хочу предложить Вам свою услугу по вёрстке Вашего сайта.
Моя главная цель - довольный клиент.Я рассчитываю на долгосрочные отношения, поэтому все Ваши пожелания по вёрстке и условия будут обязательно учтены, заказ будет выполнен точно в срок!
Готова приступить к работе уже сейчас.Пишите, обо всём договоримся! 🤝
❗Всегда на связи❗
• Email: [email protected]
• WhatsApp: +7 911 262 1446
• Телеграм: https://t.me/sbykoderova
Действие аккаунта приостановлено!
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