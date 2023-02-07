Вёрстка сайта. Адаптивный, чистый и валидный код. HTML5, CSS3, SCSS, BEM, JavaScript, Flexbox, Grid, Gulp

Верстаю лендинги и многостраничные сайты 

Привет! 👋

Меня зовут Александра, я html-верстальщик.

Х очу предложить Вам свою услугу по вёрстке Вашего сайта .

Моя главная цель - довольный клиент.

Я рассчитываю на долгосрочные отношения, поэтому все Ваши пожелания по вёрстке и условия будут обязательно учтены, заказ будет выполнен точно в срок!

Готова приступить к работе уже сейчас.

Пишите, обо всём договоримся! 🤝

❗Всегда на связи❗

• Email: [email protected]

• WhatsApp: +7 911 262 1446

• Телеграм: https://t.me/sbykoderova