перевод художественных статей ( английский, португальский)

Здравствуйте, уважаемые заказчики.

Буду рада работать с Вами. На данный момент учусь дистанционно, факультет "гостиничное дело". 3 года проживала в Бразилии, в городе Сан-Пауло, работала помошником администратора гостиницы. В мои обязанности входило заполнение документаций, работа переводчиком.

Думаю, что 3 года опыта общения с людьми в Бразилии на английском и на португальском помогут мне качественно, оперативно выполнить требования по переводу текстов.

Постоянно нахожусь в online, мои контактные данные находятся в моей анкете.