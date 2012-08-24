Ирина Слепцова scagleittyscagleitty
33 годаРоссия/Димитровград
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
перевод художественных статей ( английский, португальский)
Здравствуйте, уважаемые заказчики.
Буду рада работать с Вами. На данный момент учусь дистанционно, факультет "гостиничное дело". 3 года проживала в Бразилии, в городе Сан-Пауло, работала помошником администратора гостиницы. В мои обязанности входило заполнение документаций, работа переводчиком.
Думаю, что 3 года опыта общения с людьми в Бразилии на английском и на португальском помогут мне качественно, оперативно выполнить требования по переводу текстов.
Постоянно нахожусь в online, мои контактные данные находятся в моей анкете.
Действие аккаунта приостановлено!
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Редактирование и Корректура
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