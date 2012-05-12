Нужно проверить (можно через интернет) где придется закупать сырье. В данном случае металлические листы. Через интернет находим производителей (география – Москва, Московская область, близлежащие с Москвой города). Я даю данные по материалу, размеры и т.д. ...
- Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Создать финансовую модель: Проект строительства многоэтажного жилого дома в Московской области. Пишите сроки и цену. Все подробности спрашивайте в ЛС. Писать тем, кто делал подобные модели именно в строительстве.Финансовые услуги1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Написать небольшой отчет на тему Современные методы оценки эффективности инвестиций. Ваш отчет предполагает практический анализ эффективности инвестиций корпорации на основе использования различных методов и в их разрезе разного методического инструментария, выявление устойчивых тенденций динамики эффективности ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно небольшое исследование по правилу Тейлора: выбрать страну, просчитать официальные ставки по правилу Тейлора какие должны быть и сравнить их с действительными ставками на горизонте последних 10 лет. Пишите сроки и цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Выбрать ОДНУ тему и написать небольшое эссе. Сразу пишите сроки и цену. Список тем: 1. Проблемы оценки адекватности уровня банковских резервов. 2. Практика резервных требований в развивающихся и переходных экономиках. 3. Эффективные варианты формирования резервных требований. 4. Проблемы недостатка и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Установить на хостинг джумлу и шаблон под него интернет-магазин. Шаблон вот этот www.weblancer.net/account/jobs/?type=project. Сразу пишите сроки и цену.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Установить на хостинг джумлу и шаблон под него интернет-магазина. Шаблон вот этот http://joomla-master.org/joomla/templates/ot-winter-fashion.html. Вес настроить. Так же установить дополнительный компонент virtuemart, который тоже надо настроить. В итоге создать интернет магазина на основе бесплатного шаблона. Сразу ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт10 лет назад
Собственно есть сайт http://правительство.рф. Под шапкой есть такое меню с выбором дня и показом новостей. Нужно то же самое сделать во флеш, только немного проще. Указывайте цену сразу!!! Сделать сегодня до 12-13 часов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сделать флеш интерактивное меню по примеру интерактивной карты http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=194911. Только там 10 квадратов всего. Сделать сегодня до 16 00. Сразу пишите цену!!!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Итак, вот тз к админке. Сразу пишите сроки и ЦЕНУ!Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
И так есть ссылка вида click.ххх.ru/?r=64865, ведет на сайт cellulit-stop.ru/ там на странице cellulit-stop.ru/order.ph... есть форма заказа. Писали на декстопе, не выходит, фишка в том, что чтобы засчитали заказ нужно чистить полностью историю в браузере(это ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5000
Нужно создать сайт скандинавского аукциона.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно обвести или перечертить в автокаде данный чертеж. Чертеж был отфотографирован.Фото прилагаю ниже. Размер уменьшен, поэтому качество не очень. А так все отчетливо видно, также есть отфотографированные фрагменты, для того, чтобы видеть мелкие детали. Все ...Прочее8 заявокЗакрыт13 лет назад