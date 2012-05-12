scandina

Александр Васильев scandina

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Собрать информацию о закупке сырья (метал. листы)

    Нужно проверить (можно через интернет) где придется закупать сырье. В данном случае металлические листы. Через интернет находим производителей (география – Москва, Московская область, близлежащие с Москвой города). Я даю данные по материалу, размеры и т.д. ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать финансовую модель

    Создать финансовую модель: Проект строительства многоэтажного жилого дома в Московской области. Пишите сроки и цену. Все подробности спрашивайте в ЛС. Писать тем, кто делал подобные модели именно в строительстве.

    Финансовые услуги1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Современные методы оценки эффективности инвестиций

    Написать небольшой отчет на тему Современные методы оценки эффективности инвестиций. Ваш отчет предполагает практический анализ эффективности инвестиций корпорации на основе использования различных методов и в их разрезе разного методического инструментария, выявление устойчивых тенденций динамики эффективности ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исследование:экономика.

    Нужно небольшое исследование по правилу Тейлора: выбрать страну, просчитать официальные ставки по правилу Тейлора какие должны быть и сравнить их с действительными ставками на горизонте последних 10 лет. Пишите сроки и цену.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать эссе по одной из тем.

    Выбрать ОДНУ тему и написать небольшое эссе. Сразу пишите сроки и цену. Список тем: 1. Проблемы оценки адекватности уровня банковских резервов. 2. Практика резервных требований в развивающихся и переходных экономиках. 3. Эффективные варианты формирования резервных требований. 4. Проблемы недостатка и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Установка Joomla, шаблон и настройка.

    Установить на хостинг джумлу и шаблон под него интернет-магазина. Шаблон вот этот http://joomla-master.org/joomla/templates/ot-winter-fashion.html. Вес настроить. Так же установить дополнительный компонент virtuemart, который тоже надо настроить. В итоге создать интернет магазина на основе бесплатного шаблона. Сразу ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать меню во флеш

    Собственно есть сайт http://правительство.рф. Под шапкой есть такое меню с выбором дня и показом новостей. Нужно то же самое сделать во флеш, только немного проще. Указывайте цену сразу!!! Сделать сегодня до 12-13 часов.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт автоматического заполнения данных на сайте.

    И так есть ссылка вида click.ххх.ru/?r=64865, ведет на сайт cellulit-stop.ru/ там на странице cellulit-stop.ru/order.ph... есть форма заказа. Писали на декстопе, не выходит, фишка в том, что чтобы засчитали заказ нужно чистить полностью историю в браузере(это ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Начертить или обвести в Автокаде.

    Нужно обвести или перечертить в автокаде данный чертеж. Чертеж был отфотографирован.Фото прилагаю ниже. Размер уменьшен, поэтому качество не очень. А так все отчетливо видно, также есть отфотографированные фрагменты, для того, чтобы видеть мелкие детали. Все ...

    AutoCAD
    Прочее8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Установка Joomla, шаблон и настройка.
Приятно было работать, очень хороший заказчик!
Сделал все быстро и качественно! И недорого. Всем советую с ним работать!
Ответный отзыв
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Написать эссе по одной из тем.
Проект был несложным, четкое задание, работали по предоплате. Все прошло благополучно. Мои рекомендации! И Вам, Александр, удачи!
Все отлично! Быстро, четко и без нареканий!
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