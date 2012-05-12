Нужно обвести или перечертить в автокаде данный чертеж. Чертеж был отфотографирован.Фото прилагаю ниже. Размер уменьшен, поэтому качество не очень. А так все отчетливо видно, также есть отфотографированные фрагменты, для того, чтобы видеть мелкие детали. Все ...