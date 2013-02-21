Образование высшее финансовое. Усидчива, внимательна, исполнительна.

О себе:

- знание и умение работать со всеми программами пакета Microsoft Office;

- небольшой опыт создания групп вКонтакте (группа детского сада и группа по рукоделию);

- ответственность;

- готовность качественно работать;

- серьезное отношение к фрилансу.

Правила сотрудничества:

- начинаю работать только после того, как добавлена в исполнители;

- если нужно, могу выполнить тестовое задание;

- если заказчик пропадает и не выходит на связь в течении 7 дней - пишу негативный отзыв,

и наше сотрудничество завершается;

- с проектами до 50 долларов работаю без предоплаты;

- с проектами выше 50 долларов работаю с предоплатой не меньше 30%;

Обращайтесь. Буду рад сотрудничеству. Работу выполню быстро, качественно и недорого.