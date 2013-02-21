Образование высшее финансовое. Усидчива, внимательна, исполнительна.
О себе:
- знание и умение работать со всеми программами пакета Microsoft Office;
- небольшой опыт создания групп вКонтакте (группа детского сада и группа по рукоделию);
- ответственность;
- готовность качественно работать;
- серьезное отношение к фрилансу.
Правила сотрудничества:
- начинаю работать только после того, как добавлена в исполнители;
- если нужно, могу выполнить тестовое задание;
- если заказчик пропадает и не выходит на связь в течении 7 дней - пишу негативный отзыв,
и наше сотрудничество завершается;
- с проектами до 50 долларов работаю без предоплаты;
- с проектами выше 50 долларов работаю с предоплатой не меньше 30%;
Обращайтесь. Буду рад сотрудничеству. Работу выполню быстро, качественно и недорого.
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