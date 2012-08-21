Дизайнер
Образование: высшее (Московский Государственный Университет Печати, специальность: художник-график.
Работала в московских рекламных агентствах: "Sorec Media", "Михайлов и партнеры".
Работаю и сотрудничаю с московскими издательствами: "АСТ", "Астрель", "Просвещение", "Стрекоза", "Аудиокнига".
Создаю дизайн с 0, а также редизайн.
Отлично знаю все дизайнерские программы, допечатную и послепечатную подготовку файлов.
Большой опыт самостоятельного ведения проектов.
Член Союза художников России
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Портфолио
- Без названия141 просмотр
- Без названия111 просмотров
- Обложки учебников немецкого языка.125 просмотров
- Дизайн серии обложек "Сказочные герои".102 просмотра
- Дизайн настольной экономической игры.120 просмотров
- Рекламный плакат для магазина ( бренд "Jewelpet").109 просмотров
- Упаковка детских игр (бренд "Jewelpet").130 просмотров
- Дизайн коробки паззл (бренд"WINX").108 просмотров
- Упаковка детских настольных игр113 просмотров
- Упаковка боулинга, фризби (бренд "Маша и Медведь)104 просмотра
- Рекламный плакат для магазина ( бренд "Geoworld").104 просмотра