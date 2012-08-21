Дизайнер

Образование: высшее (Московский Государственный Университет Печати, специальность: художник-график.

Работала в московских рекламных агентствах: "Sorec Media", "Михайлов и партнеры".

Работаю и сотрудничаю с московскими издательствами: "АСТ", "Астрель", "Просвещение", "Стрекоза", "Аудиокнига".

Создаю дизайн с 0, а также редизайн.

Отлично знаю все дизайнерские программы, допечатную и послепечатную подготовку файлов.

Большой опыт самостоятельного ведения проектов.

Член Союза художников России