Веб-Дизайнер

Здравствуйте! Рада буду поработать.Каждый заказ выполняю, как для себя. Продумываю все до мелочей. Качество и своевременность гарантирую. На связи 24/7.

Веб-Дизайн: Лендинг пейдж

Дизайн: баннер, листовка, упаковка ( реклама, скидки, акции, распродажа)

Дизайн: аккаунт инстаграм( шаблон, бесконечная лента)

Дизайн: соц. сети ( обложка, пост, сайдбар)

Цена, для каждой работы по договоренности.

Стоимость услуг:

Шаблон для инстаграм.

Непрерывная/бесконечная лента.

1 шаблон 200-500 руб

9 шаблонов 500-1000 руб

15 шаблонов 1500-2000 руб

Обложка для ВК 300-500 руб

Баннер в сайдбар, слайдер, РСЯ Гугл, для соц.сетей 300-500 руб

Коллаж на печать 300-500 руб