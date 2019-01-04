Веб-Дизайнер
Здравствуйте! Рада буду поработать.Каждый заказ выполняю, как для себя. Продумываю все до мелочей. Качество и своевременность гарантирую. На связи 24/7.
Веб-Дизайн: Лендинг пейдж
Дизайн: баннер, листовка, упаковка ( реклама, скидки, акции, распродажа)
Дизайн: аккаунт инстаграм( шаблон, бесконечная лента)
Дизайн: соц. сети ( обложка, пост, сайдбар)
Цена, для каждой работы по договоренности.
Стоимость услуг:
Шаблон для инстаграм.
Непрерывная/бесконечная лента.
1 шаблон 200-500 руб
9 шаблонов 500-1000 руб
15 шаблонов 1500-2000 руб
Обложка для ВК 300-500 руб
Баннер в сайдбар, слайдер, РСЯ Гугл, для соц.сетей 300-500 руб
Коллаж на печать 300-500 руб
Действие аккаунта приостановлено!
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга