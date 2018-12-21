schedstolz

Качество - превыше всего!

Доброго времени суток! Меня зовут Александр.

Я дипломированный веб-дизайнер. Прошел курсы по веб-дизайну компании Microsoft, курсы разработчиков Apple, что подтверждает мою квалификацию в области программирования и маркетинга.

А еще я реальный человек, со мной можно поговорить, встретиться, обсудить проект.

Работаю в данной области с 2014 года.

Мои основные принципы:

- Проект полностью ручной работы, никаких шаблонов, никаких «стандартных» решений. Всё с нуля. Новый проект – новое видение, новая концепция, новые методы привлечения клиентов.

- Дружественный, по отношению к пользователю интерфейс продукта: оптимизация расположения основных элементов, продуманные логические решения! ВАШ САЙТ БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ!

- Прозрачное ценообразование, гибкая и удобная система подбора оптимизационных решений в случае сильной ограниченности бюджета.

Никаких доплат! Я не меняю бюджет в течении времени работы с вами. Моя цена фиксированная, и не изменится даже если случиться ураган

Разработка дизайна мобильных приложений в соответствии с мировыми трендами. В работе следую рекомендациям и ограничениям "iOS Human Interface Guidelines" и "Google Material Design Guidelines".

Заказывая разработку дизайна у меня, Вы получаете:

• Профессиональный подход к проектированию интерфейса

• Качественную отрисовку элементов инфографики

• Несколько вариантов креативной концепций дизайна

• Иконки для App Store и Google Play