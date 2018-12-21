schedstolz

Александр Щедрин schedstolzschedstolz
Доброго времени суток! Меня зовут Александр.
Я дипломированный веб-дизайнер. Прошел курсы по веб-дизайну компании Microsoft, курсы разработчиков Apple, что подтверждает мою квалификацию в области программирования и маркетинга.
А еще я реальный человек, со мной можно поговорить, встретиться, обсудить проект.
Работаю в данной области с 2014 года.
Мои основные принципы:
- Проект полностью ручной работы, никаких шаблонов, никаких «стандартных» решений. Всё с нуля. Новый проект – новое видение, новая концепция, новые методы привлечения клиентов.
- Дружественный, по отношению к пользователю интерфейс продукта: оптимизация расположения основных элементов, продуманные логические решения! ВАШ САЙТ БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ!
- Прозрачное ценообразование, гибкая и удобная система подбора оптимизационных решений в случае сильной ограниченности бюджета.
Никаких доплат! Я не меняю бюджет в течении времени работы с вами. Моя цена фиксированная, и не изменится даже если случиться ураган
Разработка дизайна мобильных приложений в соответствии с мировыми трендами. В работе следую рекомендациям и ограничениям "iOS Human Interface Guidelines" и "Google Material Design Guidelines".
Заказывая разработку дизайна у меня, Вы получаете:
• Профессиональный подход к проектированию интерфейса
• Качественную отрисовку элементов инфографики
• Несколько вариантов креативной концепций дизайна
• Иконки для App Store и Google Play