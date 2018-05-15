Специалист по интернет рекламе в РСЯ

Менязовут Светлана. Я имею высшее образование по специальности «Автоматизированные

системы управления предприятием». Работала всегда по специальности и стараюсь

идти в ногу со временем. Вот и сейчас освоила современную и востребованную

профессию «Специалист по интернет рекламе» Рекламной Сети Яндекс (РСЯ). Знаю, как не

только создать эффективную рекламную кампанию, но и как провести ее аналитику и

выйти на минимальные затраты по ее проведению.