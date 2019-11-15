Профессиональный и современный дизайн.

Занимаюсь дизайном более 4 лет и я люблю свое дело. Знание программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma. Постоянно слежу за новыми тенденциями, развиваюсь в основной и смежных сферах, читаю проф. литературу. Предлагаю качественный, современный дизайн и адекватные цены.

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