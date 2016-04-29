schtorm666

Максим Кожевников schtorm666

 
29 летРоссия/Киров
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
копирайтер-рерайтер

Маркетинг, реклама, PR

  • Копирайтер-рерайтер  Образование -Среднее специальное 2010 онлайн курсы по копирайтингу Seo -оптимизация сайтов, копирайтер , рерайтер Знание языков  -Русский — родной Английский — базовые  знания Немецкий — базовые знания Тесты, экзамены  2010 копирайтинг  -  ООО" Профи Аск", копирайтер, рерайтер Опыт работы 3 года 9 месяцев  Июль 2011 —март 2015     3 года 9 месяцевООО " ПРОФИ СТЭП"Новосибирск, profisnal.rus.ru/   Товары народного потребления (непищевые)... Дизайнер-копирайтер :  создание рекламных текстов, слоганов, написание на заказ уникальных интересных статей, оптимизированных под определенное ключевое слово либо фразу, которые в основном направлены на продвижение сайта в поисковых системах по определенным запросам либо на рекламу товаров, услуг;
уникальность материалов по глубокой проверке 97%.  Ключевые навыки: Грамотность Написание статей Написание текстов Написание рекламных статей Высокая скорость печати Обработка изображений. Обо мне: хобби - цветоводство

личные качества: аккуратность, внимательность, опытный пользователь ПК и Интернет, быстрая мотивация на результат, ответственность

Написание статейРекламный текстSEO-оптимизация