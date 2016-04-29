schtorm666

копирайтер-рерайтер
Маркетинг, реклама, PR
- Копирайтер-рерайтер Образование -Среднее специальное 2010 онлайн курсы по копирайтингу Seo -оптимизация сайтов, копирайтер , рерайтер Знание языков -Русский — родной Английский — базовые знания Немецкий — базовые знания Тесты, экзамены 2010 копирайтинг - ООО" Профи Аск", копирайтер, рерайтер Опыт работы 3 года 9 месяцев Июль 2011 —март 2015 3 года 9 месяцевООО " ПРОФИ СТЭП"Новосибирск, profisnal.rus.ru/ Товары народного потребления (непищевые)... Дизайнер-копирайтер : создание рекламных текстов, слоганов, написание на заказ уникальных интересных статей, оптимизированных под определенное ключевое слово либо фразу, которые в основном направлены на продвижение сайта в поисковых системах по определенным запросам либо на рекламу товаров, услуг;
личные качества: аккуратность, внимательность, опытный пользователь ПК и Интернет, быстрая мотивация на результат, ответственность
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