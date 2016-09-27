Учусь быстро, выполняю качественно

Сейчас я только начал свой путь в программировании. В последнее время интересуюсь JavaScript, так как хочу быть веб-программистом. Уже изучил такие языки, как Python, HTML & CSS, PHP. За месяц планирую взятся за Ruby.

Из последних книг, которые прочитал могу выделить: Самоучитель Python (Дмитрий Мусин), Изучаем HTML5 (Б. Лоусон, Р. Шарп).

Изучаю программирование на таких сайтах, как Sololearn и Codecademy (также в наявности имеются сертификаты).

Обращайтесь, всегда рад работать и так как я еще только учусь, то могу работать дешевле или просто стажироватся.