schupeln00

Репетитор по английскому языку. Переводчик
Дипломированный специалист. Уровень английского языка C1.
Образование: ХГУ, Лингвистика: теория и методика преподавания иностранных языков и культур, бакалавр.
Доброжелательна. В работе использую индивидуальный подход к каждому клиенту. Работаю с разными возрастами, как индивидуально, так и в группах, онлайн и очно.
Спектр услуг:
- Помощь с домашними заданиями по английскому языку.
- Повышение уровня английского языка.
- Разговорный английский язык.
- Переводы различной сложности и объёма.
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