schupeln00

Репетитор по английскому языку. Переводчик

Дипломированный специалист. Уровень английского языка C1.

Образование: ХГУ, Лингвистика: теория и методика преподавания иностранных языков и культур, бакалавр.

Доброжелательна. В работе использую индивидуальный подход к каждому клиенту. Работаю с разными возрастами, как индивидуально, так и в группах, онлайн и очно.

Спектр услуг:

- Помощь с домашними заданиями по английскому языку.

- Повышение уровня английского языка.

- Разговорный английский язык.

- Переводы различной сложности и объёма.