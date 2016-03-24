Netpeak™ — одно из крупнейших агентств интернет-маркетинга в Восточной Европе. Направления работы агентства: продвижение сайтов, контекстная реклама.

Принцип работы Netpeak — интернет-маркетинг для бизнеса, а цель — рост продаж у клиентов. C нами вы инвестируете в будущее вашей компании, добиваетесь окупаемости бизнеса, увеличиваете ROI (возврат вложенных средств) и оборот. Среди наших клиентов — множество порталов, интернет-магазинов, UGC-проектов — популярнейших сайтов в своих тематиках.

Мы продвигаем не сайт, а бизнес клиента. Наша цель — привести не посетителей сайта, а будущих клиентов нашего заказчика. В этом кардинальное различие нашего подхода к работе от большинства агентств интернет-маркетинга.