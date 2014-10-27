scilenthemul

Верстальщик

Некоторые работы::

Август 2007 - Октябрь 2007 (2 месяца)

верска книги академика Яблокова "Чернобыль. Последствия для человека и природы". 383 стр. Дизайн обложки.

Ноябрь 2006 - по настоящее время (3 года 10 месяцев)

верстка журнала "Металлообработка". Отрисовка схем, чертежей и графиков

Июль 2005 - Июль 2008 (3 года)

верстка 48-полосного ч/б журнала "Экология и право". Подбор и обработка фотографий, дизайн заголовочных комплексов

ООО "ПЦ "Синтез"

Вестка бланков, визиток, брошюр, рекламных газет. Подготовка и доведение макетов заказчиков.

Верстка периодических ежемесячных или ежеквартальных изданий. 48-полосный номер черно белого журнала с цветной обложкой - от 10 000 рублей. Цветной - от 20 000 рублей. Срок - от одной недели

Работа удаленная, но к заказчику обычно могу заходить хоть каждый день, если невозможна передача текущих материалов по почте.