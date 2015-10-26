тз 1.В шаблоне запоминать выбранный тип цены 2.Исправить баг в корзине с авто заполнением города 3.В корзине предлагать увеличить заказ до 2500 р 4.Установить seo модуль для лучшей индексации сайта ...
- $70Интернет-магазины6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Внимание! Работаю без предоплаты, оплачиваю поэтапно. Вы делает превью общего стиля, только потом первая оплата! Обязательно пишите стоимость работы и скайп! Имеется: - Размер буклета для печати – 297x630 мм ...Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт8 лет назад
1. В header укоротить поле ввода поиска в длину, сделать толще. Выпадающее меню разместить сразу после поиска. Телефон немного правее, ближе к корзине. 2. Добавить иконки при нажатии на которую появляется окно с информация. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо внести в таблицу все продуктовые магазины Тюмени из справочника 2гис. Примерное кол-во 1000 штук. 1 магазин = 10 рублей. Не нужно вносить в список федеральные сети! (Пятерочка, ашан, магнит и др.) ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Есть голый opencart 2.1 c небольшими изменениями в карточке и категории товаров! Нужно установить шаблон unishop и перенести в него данные изменения!Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
В стандартный опенкарт 2 нужно добавить возможность продажи товара упаковками и коробками. 1. Добавить новый параметр (галочку) - продажа местом (т.е. товар при установленной галочке должен продаваться только упаковками или коробками). Также нужно добавить ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужна выгрузка товаров из 1с УТ10.3 в опенкатр 2. Мне не нужно разрабатывать все с нуля, предлагайте готовые решения (расписать какой функционал присутствует).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно довести до ума данный модуль обмена между opencart 2 и 1с Управление торговлей 10.3. Название модуля Выгрузка в OpenCart\ocStore 1.5.x\2.х из 1С 7.7\8.1\8.2\8.3 Модуль не корректно загружает товары на сайт. Кто имеет ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
В стандартный опенкарт 2 нужно добавить возможность продажи товара упаковками и коробками. 1. Добавить новый параметр (галочку) - продажа местом (т.е. товар при установленной галочке должен продаваться только упаковками или коробками). Также нужно добавить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен одностранничник с возможностью купить понравившийся букет без админки.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно добавить раздел с отзывами покупателе на сайт с возможностью авторизации через вк, однокласники, mail.ru Должны быть Модерация отзывов и ответ администратора на отзывы. Постраничная навигация отзывов. Пример тут http://www.rubin-2000.ru/gk-rubin/otzyvy/ Пожалуйста указывайте стоимость.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Нужно сделать css кнопки для опенкарт 2 " Купить", " Купить 1 клик", " В закладки", " В сравнения" и " Корзина". Выглядеть должно все в одном стиле, эстетично, красиво, использовать красивый шрифт и т.д. ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен лэндинг на подобии этого. http://promo-landing.com/landingtest3000/3047-landing-page-prodazha-nastoyashhego-mjoda/severny-med/ Тематика продукты оптом. Нужен адаптивный дизайн для мобильных устройств. сроки 3-5 дней.Завершен9 лет назад
- $15
Здравствуйте! Нужно нарисовать два рекламных баннера в одном стиле размеры разные. Использовать графику и шрифты, чтобы было все красиво и привлекательно. Размеры и что писать напишу в личку.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Нужно несколько фоток объединить в одну галерею для вывода в lightbox. Вывод галереи на главной и в контактах. Сейчас сделано, каждая фотка отдельно открывается в lightboxЗавершен10 лет назад
- $10
Добрый день! Рисуем фавикон. Стандартные размеры, 16х16. Ещё условие: по краям прозрачный фон. Да, через сайты лучше не делать - перепробовано. Можно убрать шарф у собачки. Совпадение 100% с лого не обязательно, главное ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать яркий и запоминающийся логотип для сайте. В стиле "unisender" голова собачки в шапочке или шарфике.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Нужно написать статью в раздел гарантии для интернет магазина новогодних подарков. Фирма занимается производством новогодних подарков для детей из конфет. Нужно будет описать все плюсы кондитерских составов, красивых упаковок, хранения, формирования, стоимости, доставки и т.д. ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Магазин на опенкарт 2, в магазине 10 категорий и товаров всего 200. Установлено много дополнительных модулей. Gtmetrix показывает скорость загрузки 7.6 секунд и 150 запросов, нужно уменьшить время загрузки минимум в двое. Провести оптимизацию кол-ва ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
1.Добавить кнопку печати на странице товара (на печать вывести карточку товара + реквизиты). 2.Добавить в карточку товара название группы с ссылкой на эту группу.Завершен10 лет назад