scm3m

Андрей scm3m

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ozheleznyy
Олег 
31 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
$50
10 баллов
9 лет назад
Реализовать продажу упаковками в opencart
Opencart
Андрей, четко поставил задачу, и после выполнения объема работ моментально перевел оплату. Рекомендую всем фрилансерам к сотрудничеству!
Олег моментально выполнил работу. С ним всегда приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Стильный Landing page
Джон, спасибо, заказом доволен, проблем не каких не было, рекомендую!!
Все рекомендую, отличный лэндинг за свои деньги.
Ответный отзыв
proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
$15
10 баллов
10 лет назад
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Рад сотрудничеству и работе с Андреем, очень приятный в общении человек! Оплата без проблем. Рекомендую!
Отлично! Быстро выполнил поставленную задачу
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Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Логотип для сайта
Отличный заказчик! Все четко объяснил! Оплата моментальная! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Отличный дизайнер, знает свое дело! Заказывал 2 логотипа, все сделал на пятерку в кратчайшие сроки. Очень доволен.
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vadikeq
Вадим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Шаблон опенкарт 2.0
Opencart
Все хорошо. Спасибо за заказ..
Доволен
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