scoiattolo

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 29 августа 1981

Семейное положение: замужем, есть дочь

Образование

06.2003 - 06.2006 Саратовский государственный университет. Аспирантура с защитой кандидатской диссертации по специальности 070002 «Отечественная история».Кандидат исторических наук.

09.1998 - 05.2003 Саратовский государственный университет, специальность – социально-культурный сервис и туризм.

Специализация – история мировой художественной культуры. Диплом с отличием.

Дополнительное образование:

Программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (английский язык). Диплом о дополнительном (к высшему) образовании.

Опыт работы

08.2009 – 04.2010 – ООО «Рестораны Санкт-Петербурга», редактор сайта. Обработка и размещение информации в новостной ленте, написание и редактирование статей, обзоров, оптимизация текстов, работа с клиентами. Администрирование сайтов.

01.2009 – 08.2009 – ООО «Рестораны Санкт-Петербурга», внештатный журналист.Написание статей.

08.2008 10.2008 Телеканал ТБН (Санкт-Петербург), служба новостей, редактор. Формирование и написание выпуска, еженедельного опроса для сайта, подготовка вопросов для интервью, рассылка новостей.

09.2007 – 02.2008 – ООО «Композитек», заместитель начальника рекламного отдела.Анализ основных направлений рекламной политики компании, контроль за разработкой рекламных материалов, общение с представителями прессы, поддержка и администрирование сайта компании.

09.2005 08.2007 Саратовский государственный социально-экономический университет, факультет экономики и права, доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма. Ответственный секретарь государственной аттестационной комиссии. Разработка и чтение дисциплин, руководство практиками, написанием курсовых и дипломных работ.

11.2002 09.2005 туристическая компания «Спутник-Волга», менеджер по туризму. Работа с клиентами, подбор и формирование тура, продажи, написание рекламных материалов, подбор иллюстративного материала.

Профессиональные навыки и достижения

• Иностранные языки: английский – основной, французский - базовые знания;

• Уверенный пользователь ПК: Пакет программ MS Office, Photoshop. Internet - свободно.

• Навыки работы с текстом;

• Умение подбирать и анализировать информацию;

• Знание грамматики и стилистики русского языка;

• Творческое мышление;

• Публикации на исторические, культурологические, туристские темы (более 20)

• Грант Федерального агентства по образованию: «Проблема межкультурного взаимодействия»

Личные качества

• Упорство и настойчивость в достижении поставленной цели, умение работать в команде, коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, внимательность, легкая обучаемость, чувство юмора.