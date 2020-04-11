Дизайн и вёрстка полиграфии
Быстро, качественно, без дальнейших проблем при печати.
НАВЫКИ:
- Свободное владение основными графическими программами, такими как Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustration, InDesign и др.
- Знание полиграфического производства и материалов, знание типографики, композиции и колористики.
- Опыт обработки фотографий.
- Умение работать в условиях стресса и сжатых сроков.
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