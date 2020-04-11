scooby_cath

Екатерина scooby_cath

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн и вёрстка полиграфии

Быстро, качественно, без дальнейших проблем при печати.

НАВЫКИ:

  • Свободное владение основными графическими программами, такими как Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustration, InDesign и др.
  • Знание полиграфического производства и материалов, знание типографики, композиции и колористики.
  • Опыт обработки фотографий.
  • Умение работать в условиях стресса и сжатых сроков.