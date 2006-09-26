Здравствуйте, нужно написать скрипт опросник, в котором будет использоваться админ-панель и не будет использоваться СУБД. В данном скрипте должно присутствовать: Регистрация пользователей и возможность голосования один раз для одной анкеты. В анкете могут использоваться как просто вопросы так ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужна поисковая система не уступающая Google и Yandex по функциональности. Рассмотрю любые предложения.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт16 лет назад
Администратирование: 1.Создание/удаление чемпионата(ов) 2.Создание/удаление лиги 3.Создание/удаление кубка по отношению к лигам 4.Создание/удаление команд 5.Создание/удаление игроков с возможностями а)Первоначальная установка уровня подготовности игрока (скажем по 10-ти бальной системе) б)Тренировки которые влияют на повышение балов игрока ,что даст и результат в игре в)Тактика тренировок которую ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна цмс купли - продажи ссылок, таких систем как m-links и sape.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Тех.задание. Есть 47 доменов. Сайт автомобильной тематике. Есть дизайн 1)Поиск информации в интернете и размещение на главной страницы сайта соответственно названию доменного имени (с указанием копирайтов) 2)Поиск и размещение логотипов фото. 3)Подключение формы поиска по автомобилям(форма написана) 4)Регистрация в банерных системах + ...Веб-программирование30 заявокЗакрыт17 лет назад