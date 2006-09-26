Здравствуйте, нужно написать скрипт опросник, в котором будет использоваться админ-панель и не будет использоваться СУБД. В данном скрипте должно присутствовать: Регистрация пользователей и возможность голосования один раз для одной анкеты. В анкете могут использоваться как просто вопросы так ...