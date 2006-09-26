scooter

Гость scooter

 
44 годаУкраина/Львов
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Опросник

    Здравствуйте, нужно написать скрипт опросник, в котором будет использоваться админ-панель и не будет использоваться СУБД. В данном скрипте должно присутствовать: Регистрация пользователей и возможность голосования один раз для одной анкеты. В анкете могут использоваться как просто вопросы так ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен двиг футбольного менеджера

    Администратирование: 1.Создание/удаление чемпионата(ов) 2.Создание/удаление лиги 3.Создание/удаление кубка по отношению к лигам 4.Создание/удаление команд 5.Создание/удаление игроков с возможностями а)Первоначальная установка уровня подготовности игрока (скажем по 10-ти бальной системе) б)Тренировки которые влияют на повышение балов игрока ,что даст и результат в игре в)Тактика тренировок которую ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайтов автомобильной тематике

    Тех.задание. Есть 47 доменов. Сайт автомобильной тематике. Есть дизайн 1)Поиск информации в интернете и размещение на главной страницы сайта соответственно названию доменного имени (с указанием копирайтов) 2)Поиск и размещение логотипов фото. 3)Подключение формы поиска по автомобилям(форма написана) 4)Регистрация в банерных системах + ...

    PHPMySQLHTML
    Веб-программирование30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
ismd
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Опросник
Было приятно работать, адекватный заказчик, хорошо объясняет, что надо сделать.
Прекрасный исполнитель! Приятно работать. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество.
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