Fullstack Web-разработчик (php + js + css)

Web-разработчик со стажем более 5 лет с профильным образованием.Основной опыт приобрел при работе в веб-студиях по разработки сайтов различного уровня сложности (e-store, каталоги, cms, лендинги, порталы, парсеры, api, интеграции, платежные системы и мн. др.) . Использую новые технологии.

Работу выполняю в срок, качественно и пунктуально.

Мой основной стек работ приходится на:

1. back-end (php). Работаю с фреймворками (yii2, laravel, kohana, codeigniter), CMS (1C-Bitrix, modx, wordpress), самописными решениями.

2. front-end (html5 + css3 + js ). Адаптивная верстка (индивидуальная или bootstrap). Также разрабатываю js компоненты, работаю с популярными js фрейворками.

Есть опыт и навыки в системном администрировании (windows, linux) и ремонту ПК.