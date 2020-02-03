scorpion1200

Веб-разработчик Курпачёв Алексей

Я - веб-разработчик. Делаю сайты для компаний, интернет-магазинов и предпринимателей.

Моя цель - сделать вам качественный и рабочий сайт. Который будет хорошо смотреться на разных устройствах: от телевизоров до мобильных телефонов ваш сайт будет смотреться приятно и удобно вашим глазам. Иногда срываю сроки, но никогда не жертвую качеством!

Работаю по договору и за срыв сроков несу ответственность. Не пишу сайты для сомнительных компаний и форекс-бирж.