scorpion1200

Алексей Курпачёв scorpion1200scorpion1200
27 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-разработчик Курпачёв Алексей
Я - веб-разработчик. Делаю сайты для компаний, интернет-магазинов и предпринимателей.
Моя цель - сделать вам качественный и рабочий сайт. Который будет хорошо смотреться на разных устройствах: от телевизоров до мобильных телефонов ваш сайт будет смотреться приятно и удобно вашим глазам. Иногда срываю сроки, но никогда не жертвую качеством!
Работаю по договору и за срыв сроков несу ответственность. Не пишу сайты для сомнительных компаний и форекс-бирж.
Действие аккаунта приостановлено!