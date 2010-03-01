scourskaya

Высшее техническое образование, второе высшее экономическое

В 2009г. закончила СПбГПУ (Политех) по специальности "Информационные системы и технологии".

в 2008г. закончила второе высшее СПбГПУ (Политех) по специальности "Финансы и кредит".

с 08.2008 по 10.2008 работала в ГУП ВЦКП "Жилищное Хозяйство" экономист 2категории.

с 10.2008 по 03.2009 работала в ОАО "Мэлон Фэшн Груп" системным инженером (тех.поддержка)

с 03.2010 в ООО "Кадис" инженер техподдержки.

на данный момент в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.