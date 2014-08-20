scouser13maks

Переводчик с английского

Знание языков:

Русский — родной

Английский — свободно владею

Немецкий — базовые знания

• Знание пакета программ Microsoft Office

• Уверенная работа в Интернет

• Эл. почта

• Специальные программы переводчики (Lingvо, Pragma)

Осуществляю письменный перевод.

Олата договорная, в зависимости от сложности и сроков сдачи работы.

В среднем 1800 символов без пробелов стоит 5$.