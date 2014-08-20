scouser13maks

Максим Тарасевич scouser13maksscouser13maks
31 годБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Переводчик с английского
Знание языков:
Русский — родной
Английский — свободно владею
Немецкий — базовые знания
• Знание пакета программ Microsoft Office
• Уверенная работа в Интернет
• Эл. почта
• Специальные программы переводчики (Lingvо, Pragma)
Осуществляю письменный перевод.
Олата договорная, в зависимости от сложности и сроков сдачи работы.
В среднем 1800 символов без пробелов стоит 5$.
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