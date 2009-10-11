scratches

Наталья scratches

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн сайтов.

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Отзывы заказчиков

for93t
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Дизайн для интернет-магазина эпиляторов
Высококлассный дизайнер!!! Наталья отлично справилась с задачей. Все мои пожелания и предложения были учтены. Но, так как работа была творческая, в целом результат зависел только от исполнителя... и полученные макеты оправдали все мои ожидания! Стильная, качественная работа, которая по праву заслуживает самой высокой оценки. Наталья, большое спасибо Вам за сотрудничество!
Дмитрий отличный заказчик, умеющий понятно и лаконично изложить суть проекта , а так же свои пожелания. Было очень приятно с ним работать. Оплата была произведена без задержек. В общем остались только положительные впечатления от сотрудничества. Всем рекомендую. Желаю удачи в проекте.
Ответный отзыв
andcrew
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Natalya Alexandrovna
Наталья отлично справилась с заданием. Получился отличный диз, все пожелания были выполнены! Рекомендую!
Андрей замечательный человек и отличный заказчик. Задачу поставил четко и понятно, в процессе понимали друг друга с полуслова. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
moiseev
Леонид 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва
$200
10 баллов
16 лет назад
Приватно для Natalya Alexandrovna (scratches)
С поставленными задачами справилась. Все по ТЗ было сделано вовремя.
Хороший заказчик.
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