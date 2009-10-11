Высококлассный дизайнер!!! Наталья отлично справилась с задачей. Все мои пожелания и предложения были учтены. Но, так как работа была творческая, в целом результат зависел только от исполнителя... и полученные макеты оправдали все мои ожидания! Стильная, качественная работа, которая по праву заслуживает самой высокой оценки. Наталья, большое спасибо Вам за сотрудничество!