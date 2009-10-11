Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
15 лет назад
Высококлассный дизайнер!!! Наталья отлично справилась с задачей. Все мои пожелания и предложения были учтены. Но, так как работа была творческая, в целом результат зависел только от исполнителя... и полученные макеты оправдали все мои ожидания! Стильная, качественная работа, которая по праву заслуживает самой высокой оценки. Наталья, большое спасибо Вам за сотрудничество!
Ответный отзыв
Дмитрий отличный заказчик, умеющий понятно и лаконично изложить суть проекта , а так же свои пожелания. Было очень приятно с ним работать. Оплата была произведена без задержек. В общем остались только положительные впечатления от сотрудничества. Всем рекомендую. Желаю удачи в проекте.
$250
10 баллов
16 лет назад
Наталья отлично справилась с заданием. Получился отличный диз, все пожелания были выполнены! Рекомендую!
Ответный отзыв
Андрей замечательный человек и отличный заказчик. Задачу поставил четко и понятно, в процессе понимали друг друга с полуслова. Всем рекомендую!
$200
10 баллов
16 лет назад
С поставленными задачами справилась. Все по ТЗ было сделано вовремя.
Ответный отзыв
Хороший заказчик.