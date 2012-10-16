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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Виктории за быструю и качественную работу. Все получилось так, как надо! Надеюсь, что будем сотрудничать и дальше
Ответный отзыв
Мои рекомендации Илоне как отличному заказчику. От сделки только положительные эмоции, спасибо за работку. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! ;)
$30
10 баллов
11 лет назад
Быстро и все четко по ТЗ. довольны и рекомендуем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, инструкции четкие и понятные, мгновенная оплата, рекомендую. Спасибо.