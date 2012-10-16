scream02

Виктория scream02

 
35 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Отзывы заказчиков
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
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Спасибо Виктории за быструю и качественную работу. Все получилось так, как надо! Надеюсь, что будем сотрудничать и дальше
Мои рекомендации Илоне как отличному заказчику. От сделки только положительные эмоции, спасибо за работку. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! ;)
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vero_ua
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Срочно переделать бигборд
Быстро и все четко по ТЗ. довольны и рекомендуем.
Отличный заказчик, инструкции четкие и понятные, мгновенная оплата, рекомендую. Спасибо.
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