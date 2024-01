Баннера. Гиф, статические баннеры. HTML5 баннеры. Креативные решения.

-Изготовление:

- FLASH баннеров;

- GIF баннеров ;

- статических баннеров;

- Favicon - значок веб-сайта или веб-страницы;

- Мультимедиа презентации ;

- Обработка фотографий ;

- Ретуширование ;

- Логотипы;

- Обложки книг;

- Редактирование файлов swf c утраченными исходниками "fla"

- Восстановления утраченных исходников "fla"

- Создания связок swf + xml

- Ресайс , реколор, flash анимации

Знания (Excellent): Action Script 2.0-3.0, HTML, CSS, JavaSсript.

РЕЖИМ РАБОТЫ:

с 10.00- 22.00 (по Московскому времени)

Работаю 7 дней в неделю!

Начинаю работать после выбора исполнителя.

В любых проектах работаю только с техническим заданием (далее Т3).

Проекты типичные как "создание баннера", "векторизация рисунка" и тому подобные могут быть приняты без Т3.

Все работы выполняются до полного их принятия!

В проектах до 100 USD работаю без предоплаты.

---------------------

ОПЛАТА

---------------------

1. Банковская карта Сбербанка

2. Western Union

I love web standards, MooTools, tea and good cheese.

I do not like - людей, которые подолгу не выходят на связь, тянут с ответами, в итоге оказываются посредниками и не предупреждают об этом заранее.

Желаю всем удачи и добра.

Спасибо за внимание!