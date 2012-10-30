-Изготовление:
- FLASH баннеров;
- GIF баннеров ;
- статических баннеров;
- Favicon - значок веб-сайта или веб-страницы;
- Мультимедиа презентации ;
- Обработка фотографий ;
- Ретуширование ;
- Логотипы;
- Обложки книг;
- Редактирование файлов swf c утраченными исходниками "fla"
- Восстановления утраченных исходников "fla"
- Создания связок swf + xml
- Ресайс , реколор, flash анимации
Знания (Excellent): Action Script 2.0-3.0, HTML, CSS, JavaSсript.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
с 10.00- 22.00 (по Московскому времени)
Работаю 7 дней в неделю!
Начинаю работать после выбора исполнителя.
В любых проектах работаю только с техническим заданием (далее Т3).
Проекты типичные как "создание баннера", "векторизация рисунка" и тому подобные могут быть приняты без Т3.
Все работы выполняются до полного их принятия!
В проектах до 100 USD работаю без предоплаты.
---------------------
ОПЛАТА
---------------------
1. Банковская карта Сбербанка
2. Western Union
I love web standards, MooTools, tea and good cheese.
I do not like - людей, которые подолгу не выходят на связь, тянут с ответами, в итоге оказываются посредниками и не предупреждают об этом заранее.
Желаю всем удачи и добра.
Спасибо за внимание!