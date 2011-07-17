Качественный копирайт по выгодным ценам
Выполню ваш заказ качественно, и в короткие сроки.
В день могу делать от 200 тыс. копирайта/рерайта
С работами и вы можете ознакомиться в портфолио на нашем сайте:
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Также есть текстовое портфолио
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Ценовая политика:
Копирайт: 60р. за 1,000 сим.
Рерайт с вашим исходником: 30р. за 1,000 сим.
Рерайт с нашими исходниками: 40р. за 1,000 сим
Контактная информация:
icq: 573462095
e-mail: [email protected]
skype: scriptormax
C уважением
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