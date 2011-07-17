Качественный копирайт по выгодным ценам

Выполню ваш заказ качественно, и в короткие сроки.

В день могу делать от 200 тыс. копирайта/рерайта

С работами и вы можете ознакомиться в портфолио на нашем сайте:

http://www.programax.net/portfolio/Web-design.html

Также есть текстовое портфолио

http://www.textsale.ru/u155119.html

отзывы:

http://www.free-lance.ru/users/programax-team

Ценовая политика:

Копирайт: 60р. за 1,000 сим.

Рерайт с вашим исходником: 30р. за 1,000 сим.

Рерайт с нашими исходниками: 40р. за 1,000 сим

Контактная информация:

icq: 573462095

e-mail: [email protected]

skype: scriptormax

C уважением