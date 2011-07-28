scrittore

Татьяна scrittore

 
67 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Копирайт и рерайт. Грамотность, уникальнсть, хороший слог.
Отзывы заказчиков
Summertime
Анна 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Автор описаний для электронного каталога
Плодотворно сотрудничали на протяжении нескольких месяцев. В штате было более 10 копирайтеров, взятых на удаленной основе. Татьяна- была одним из лидеров - легко осваивала новые темы, быстро и глубоко вникала в поставленные задачи. Благодаря чему большая часть ответственных заданий - поручалась именно ей. Спасибо за работу, удачи.
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Рерайт статей женских тематик
Качеством работы Татьяны остался очень доволен, надеюсь еще продолжим сотрудничество.
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
нет рейтинга