Плодотворно сотрудничали на протяжении нескольких месяцев. В штате было более 10 копирайтеров, взятых на удаленной основе. Татьяна- была одним из лидеров - легко осваивала новые темы, быстро и глубоко вникала в поставленные задачи. Благодаря чему большая часть ответственных заданий - поручалась именно ей. Спасибо за работу, удачи.