Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
Плодотворно сотрудничали на протяжении нескольких месяцев. В штате было более 10 копирайтеров, взятых на удаленной основе. Татьяна- была одним из лидеров - легко осваивала новые темы, быстро и глубоко вникала в поставленные задачи. Благодаря чему большая часть ответственных заданий - поручалась именно ей. Спасибо за работу, удачи.
$1
10 баллов
12 лет назад
Качеством работы Татьяны остался очень доволен, надеюсь еще продолжим сотрудничество.
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
нет рейтинга