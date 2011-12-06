Пащенко Константин Евгеньевич
Верстальщик, Вэб дизайнер, Вэб программист
Дата рождения: 8 Мая 1991
Город: Луганск, Украина
Языки: Русский, Украинский, Английский, Валидный xhtml/css, JavaScript, Action Script
Основные специализации:
Верстка, написание JavaScript скриптов, создание сайтов на Joomla.
Образование:
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ЛФ КА "Шаг", 2011
Дневная
Студент (Специалист)
Украина, Луганск
Политехнический колледж ЛНАУ
Языки:
Русский
Украинский
Английский
Валидный xhtml/css
JavaScript
Action Script
Зарплатные ожидания и цели
Заработная плата:
Тип работы:
Удалённая
График работы:
Свободный график
Сфера:
Вэб-дизайн, Програмирование, Javascript
Должность:
Фрилансер, Верстальщик (Photoshop, DreamWeaver, html, css), Верстальщик ((x)HTML, CSS, JavaScript, DOM)
Контакты
редактироватьМобильный: +3-8050-6049105
ICQ: 350505116
E-Mail: [email protected]
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