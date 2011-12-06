scsi

Константин Пащенко scsi

 
33 годаУкраина/Луганск
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Верстальщик (Photoshop,Flash, html, css, Joomla), Вэб программист

Пащенко Константин Евгеньевич

Верстальщик, Вэб дизайнер, Вэб программист

Дата рождения: 8 Мая 1991

Город: Луганск, Украина

Языки: Русский, Украинский, Английский, Валидный xhtml/css, JavaScript, Action Script

Основные специализации:

Верстка, написание JavaScript скриптов, создание сайтов на Joomla.

Образование:

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ЛФ КА "Шаг", 2011

Дневная

Студент (Специалист)

Украина, Луганск

Политехнический колледж ЛНАУ

Языки:

Русский

Украинский

Английский

Валидный xhtml/css

JavaScript

Action Script

Зарплатные ожидания и цели

Заработная плата:

Тип работы:

Удалённая

График работы:

Свободный график

Сфера:

Вэб-дизайн, Програмирование, Javascript

Должность:

Фрилансер, Верстальщик (Photoshop, DreamWeaver, html, css), Верстальщик ((x)HTML, CSS, JavaScript, DOM)

Контакты

редактироватьМобильный: +3-8050-6049105

ICQ: 350505116

E-Mail: [email protected]

Web: http://megaport.ho.ua

JavascriptHTMLCSSJoomlaFlashPhotoshopСайт на Joomla
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